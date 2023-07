Se revela qué le dejó de herencia Ignacio López Tarso, tanto a Aracely Arámbula como a Lety Calderón

A cuatro meses de la muerte de don Ignacio López Tarso, su hijo revela que hace algunas semanas se hizo un evento en el que se regalaron y vendieron varios objetos personales del primer actor al público en general y a varias personalidades del medio artístico, siendo Aracely Arámbula y Lety Calderón algunas de las beneficiadas.

En entrevista para “Ventaneando”, Juan Ignacio Aranda reveló qué artículos se quedó cada una de las actrices, asegurando que ambas se emocionaron hasta las lágrimas al recibir parte del legado artístico que compartieron con el histrión.

“A Aracely le dimos un dibujo que mi papá iba haciendo en las funciones de la obra “Un Picasso”, ella nunca supo que existía, así que cuando se lo dimos se sorprendió mucho. En el caso de Lety le dimos el sombrero del queridísimo “Melesio”, que es el personaje que mi papá interpretó en la telenovela “Esmeralda”, que hizo con ella”, dijo el actor.

Asimismo, Juan Ignacio señaló que otros artistas que se vieron beneficiados con cosas de don Ignacio López Tarso son César Costa, Salvador Garcini y Tina French, quienes en vida fueron los amigos más entrañables del primer actor.

Miguel Rodarte recuerda la generosidad de Ignacio López Tarso

Miguel Rodarte lamenta el fallecimiento de Don Ignacio López Tarso, pero señala que se debe honrar su memoria y reconocer su larga trayectoria, además de su calidad como ser humano, pues el primer actor se caracterizaba por ser muy generoso e incluso retador a la hora de compartir el escenario.

“Que descanse en paz Don Ignacio y que viva Don Ignacio López Tarso. De una gran generosidad. Por ejemplo, en la giras íbamos a restaurantes y de pronto sacaba un fajo de billetes y a cada uno de los meseros les daba un ‘billetote’ como agradecimiento”.

“En el escenario era tremendo. Te retaba. De pronto hacía cambios ligeritos de texto o cosas así para probar, para ver si estabas presente al cien, si estabas poniendo atención y eso a muchos los destanteaba; a mí me encantaba”.

Miguel logró consolidar su amistad con el veterano cuando coincidieron en la obra “12 Hombres en Pugna”, lo que le permitió ser testigo de quién era realmente Ignacio López Tarso.

“Don Ignacio es alguien que no te tiene que decir hasta donde te acercas. Como que cada quien sabía hasta qué punto podérsele acercar y de qué manera. A mí, sí me permitió entrar a su círculo como más cercano. Me tocó conocer a un ser humano excepcional en muchos sentidos, un hombre apasionado, enamorado de su oficio”.

Para terminar, Miguel no confirma ni niega su romance con Fabiola Campomanes, pero sí aclara que se siguen dando mucho amor. “¡Seguimos siendo muy cariñosos!”.

“Muchas personas que nos conocen a los dos dicen que somos nuestra versión en diferente género. Yo sería como ‘la Fabiola Campomanes’ en hombre, lo cual también me honra mucho, entonces es como darme amor a mí mismo”.

