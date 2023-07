“Fui al infierno y volví”: Jamie Foxx reaparece en un video y habla sobre su salud

El actor Jamie Foxx apareció en un video en su cuenta de Instagram para agradecer todo el cariño que le han dado después de las complicaciones de salud que pusieron su vida en riesgo.

La estrella estadounidense, ganador del Óscar por ‘Ray’ y actualmente en la película ‘They Cloned Tyrone’ (Netflix), compartió que sí pasó momentos duros, pero descartó todos los rumores que han aparecido, como que está paralizado.

“Pasé por algo que pensé que nunca jamás pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto, simplemente no quería que me vieran así“, señaló.

En el clip, el actor contiene las lágrimas mientras relata su experiencia en el hospital.

“Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo.

“Dijeron que estaba paralizado, no estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Regresaré y podré trabajar“, expresó Foxx, de 55 años.

El protagonista de ‘Django Unchained’ agradeció a su hija, Corinne, y a su hermana Deidra Dixon, por permanecer a su lado.

Foxx se encontraba en medio de la producción de la cinta ‘Back in Action’ cuando tuvo que ser hospitalizado.

“A ellos, a Dios, a muchos médicos excelentes, puedo dejarles este video. No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron salir nada, me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”.

Mira aquí el video de Jamie Foxx

