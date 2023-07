Karol G y Selena Gomez impactan tras simular que se darán un beso en la boca

La cantante Selena Gomez el pasado 22 de julio estuvo de celebración por la llegada de su cumpleaños número 31 y qué mejor manera de festejar que junto a sus grandes amistades, pues entre ellas destacaron varias del mundo del entretenimiento, estas son: Sabrina Claudio, Mirtha Castro, Christina Aguilera, Paris Hilton y Karol G.

‘La bichota’ sorprendió a miles de fanáticos tras posar muy sensual con un vestido color rosa, aunque lo más llamativo de este caso fue ver lo bien acompañada que se encontraba tras haberse convertido en una de las invitadas de la celebración de la expareja de Justin Bieber.

Ambas derrocharon sensualidad con sus atuendos, pues Selena llevó puesto un corto vestido rojo que le permitió presumir el tamaño de sus voluptuosos pechos y sus piernones, al tiempo que su cabello decidió llevarlo suelto para mostrar más de lo que se quería lograr.

La colombiana compartió una galería de fotos junto a la estadounidense y la tercera de ellas causó gran emoción, mientras que ambas mantienen un poco de distancia, aunque simulan que se darían un beso en la boca.

“Karol G la verdadera ministra de Relaciones Exteriores”, “Hermosas… me encanto que estuvieras allá hermana y verte salir espectacular… te amamos”, “Mi infancia y mi presente”, “Ya va a salir diciendo que la ama infinitamente y que es su fan #1 desde que era pequeña”, “Dos súper estrellas”, “Se están dando cuenta que Karol nos cumplió un sueño, conocer a la hechicera de Waverly Place e ir a sus soñados 31?”, “Ahora sí que se va a poner mejor la cosa para la bichota! La mami de las mamis”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Selena Gomez envía un mensaje por su cumpleaños

Desde bien temprano la compositora Selena Gomez compartió algunas palabras con sus más de 426 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, al tiempo que salía soplando la vela con una torta en forma de ‘S’, aunque no fue hasta este domingo cuando subió fotos donde está compartiendo con sus invitados.

“Estoy agradecida por muchas cosas en mi vida y una de las que más agradezco es el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact Fund a través de @Rarebeauty. Gracias a TI hemos podido concienciar y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es la verdadera pasión de mi vida. La gente no para de preguntarme qué quiero por mi cumpleaños, y yo les digo a todos lo mismo: por favor, no me regaléis nada, pero si queréis hacer algo por mi cumpleaños, por favor, donad al Rare Impact Fund. Si tienes los medios, considera la posibilidad de donar para ayudarnos a marcar la diferencia”, fue el extenso mensaje que compartió.

