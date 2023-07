La mitad de empresas en EE.UU. imparten cursos de etiqueta a empleados, luego de relajamiento en la pandemia

Resume Builder, el sitio para crear curriculums laborales en línea, publicó los resultados de una investigación, que muestran que más de la mitad de las empresas en EE.UU. están dando clases de etiqueta en la oficina mientras los trabajadores luchan por mantener una conversación y una vestimenta adecuadas.

Después de tres años de trabajo remoto, los empleados de todo EE.UU. finalmente están siendo son llamados a la oficina.

“Además de los empleados experimentados que tienen que reajustarse al trabajo en persona, los recién llegados al mercado laboral parecen tener dificultades para adaptarse después de años de interrupciones relacionadas con Covid”, dice el reporte de Resume Builder. “Algunas universidades y empresas incluso ofrecen cursos sobre profesionalismo a los trabajadores de la Generación Z y a los recién graduados de la universidad para tratar de cerrar la brecha”.

Para averiguar cuántas empresas confían en la capacitación en etiqueta de oficina para poner al día a sus empleados, en julio, ResumeBuilder.com encuestó a 1,548 líderes empresariales, y encontró que:

· El 45% de los líderes empresariales encuestados dicen que su empresa actualmente ofrece capacitación en etiqueta, el 20 % planea ofrecer capacitación en el futuro, el 25 % no tiene planes de ofrecer clases de etiqueta y el 10 % de los encuestados no estaba seguro de los planes de su empresa.

· De los que actualmente ofrecen clases, dos tercios dicen que han tenido un “gran” éxito.

· El 10% de los que actualmente o planean ofrecer clases dicen que la capacitación será necesaria para la Generación Z y los nuevos graduados universitarios; 60% requerirá capacitación para todos los empleados.

· Los líderes empresariales creen que los trabajadores de la Generación Z luchan con las habilidades “blandas” (comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, etc).

· Más de 6 de cada 10 empresas ofrecerán clases de etiqueta en la oficina para 2024.

“Desde nuestro punto de vista, la capacitación en etiqueta en la oficina es vital, no solo para los novatos, sino también para todos los miembros del equipo”, dice Mike Chappell, cofundador y director ejecutivo de FormsPal. “Promueve un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. Con la pandemia, el cambio al trabajo remoto definitivamente se convirtió en una bola curva, y vimos la necesidad de modificar nuestra capacitación en etiqueta. La etiqueta virtual, como tener en cuenta las zonas horarias, gestionar la fatiga de las videollamadas y la comunicación en línea efectiva, se volvió crucial”.

Cuando se preguntó a los encuestados por qué su empresa había decidido ofrecer estas clases, las respuestas por escrito incluyeron:

· “Los empleados más jóvenes necesitaban ayuda con la etiqueta general de la oficina”.

· “Hay mucha falta de comunicación sobre lo que es apropiado para la oficina, por lo que implementar un plan y ejecutarlo pondrá a todos en la misma página”.

· “Algunos miembros del personal comenzaron a usar ropa ‘muy informal’ para trabajar que simplemente no tenían una apariencia profesional”.

· “Cada vez hubo más quejas sobre un ambiente de trabajo hostil y quejas de los clientes sobre el comportamiento de ciertos empleados”.

· “Tomamos la decisión de implementar estos cursos porque estamos comenzando a interactuar con los clientes de manera más regular”.

Cuando se les preguntó qué habilidades se cubrirán en las clases de etiqueta, “mantener una conversación cortés” fue la seleccionada con mayor frecuencia con un 78%, seguida de “vestirse profesionalmente” (75 %) y “escribir correos electrónicos profesionales” (69 %).

Para más detalles del estudio, ingrese aquí.

