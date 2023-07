Arranca la “Restaurant Week” y pequeños restaurantes de NYC piden ser incluidos

Los amantes del buen comer y aquellos neoyorquinos que deseen deleitarse con platos que pudieran no estar al alcance de sus bolsillos en temporadas regulares, debido a los altos precios que manejan reconocidos restaurantes, tendrán desde este lunes y hasta el próximo 20 de agosto, la oportunidad de disfrutar de todo tipo de menús, alta cocina y cientos de manjares, en la llamada Semana de los Restaurantes, conocida en inglés como “Restaurant Week”.

El propósito de la jornada neoyorquina, que en realidad no dura una sino cuatro semanas, no solo es lograr que más neoyorquinos puedan visitar restaurantes de renombre a precios que estén más al alcance de sus bolsillos, que este año estarán entre los $30 y los $60, en promedio, sino además busca aumentar el flujo de comensales a los negocios participantes.

Lugares reconocidos como Tavern on the Green, en Central Park, Sylvia’s en Harlem, Veselka en East Village y Gramercy Tavern, al este de Manhattan, que forman parte de los más de 500 restaurantes que ofrecerán menús completos con descuentos hasta el próximo mes, tienen reservaciones a estallar, en una nueva edición de la “Restaurant Week”, que causa emoción entre comensales como el propio alcalde de la Ciudad, Eric Adams.

“Esto es algo muy emocionante”, aseguró el mandatario este lunes, quien durante el primer día de la Semana de los Restaurantes dio inicio oficial a la temporada, visitando el Morgan’s Brooklyn Barbecue.

El burgomaestre aprovechó para pedir que más neoyorquinos aprovechen los precios y visiten las más de 500 opciones de comida que hay sobre la mesa, y de paso pidió que usen estas fechas como una oportunidad para invitar a amigos, familiares e incluso a personas que no estén atravesando por buenos momentos.

“Motivo a la gente a que haga algo más. Salgan y busquen a alguien que tradicionalmente no vaya a restaurantes y tenga una comida con ellos, alguien de su cuadra, alguien que esté enfrentando dificultades, llévenlos a estos restaurantes, a estos bellos lugares. Es una buena manera de mostrar lo que somos, compartir una comida y una conversación, nada es mejor que salir a restaurantes”, comentó el Alcalde Adams.

Pero desde restaurantes de barrio como Burritos Blvd, en Long Island City, a la par del llamado del Alcalde, surge un llamado a que, para futuras ediciones del “Restaurant Week”, la Ciudad utilice su creatividad para incluir a pequeños negocios de comida dentro de la populosa jornada, y no los deje por fuera, especialmente en momentos en que el costo de vida aumentó considerablemente en la Gran Manzana, y locales familiares y de vecindarios han sentido un feroz impacto.

Así lo manifestó José Juárez, tras asegurar que apoya iniciativas como la de la Semana de los Restaurantes, porque contribuyen a que la ciudad de Nueva York genere nuevas opciones y alternativas para todos, pero lamentando que negocios como el suyo queden por fuera de la piñata.

“Esas ideas sirven, pero nosotros no existimos (en esos planes), y es triste porque recientemente, y especialmente en el último mes y medio, las ventas sí se han bajado muchísimo y todas las cosas han subido de precio, entonces los negocios más pequeños lo sienten mucho más”, aseguró el mexicano.

Juárez manifestó que la Administración Municipal debería incluir a restaurantes como el suyo en eventos que promuevan los sitios de vecindario, con apoyo de la Ciudad en publicidad y recursos.

“Deberían ayudarnos más, porque hay que ser honestos, uno escucha que hablan de restaurantes caros, pero no vemos nada de que promueva a nuestros lugares, la Ciudad por acá no viene a ver como ayudarnos. Deberían promocionar nuestros negocios y decirle a la gente que vengan a sitios como este a comer a burritos, no solo porque son buenos, sino porque todo es fresco, lo hacemos todo del diario y si nos echaran ese impulso, sería de mucha ayuda”, agregó el inmigrante, quien además sugirió que otra herramienta que pudiera serles útil para atraer a más clientes por temporadas especiales, sería reducir impuestos de compra.

María Rodríguez del restaurante la Olla, también se sumó al mismo llamado y aseguró que aunque ella misma en ocasiones ha disfrutado de los menús reducidos de restaurantes famosos de la Gran Manzana en la Semana de los Restaurantes, quisiera ver a la Ciudad promoviendo iniciativas similares, donde seleccione a 500 sitios de comida de barrio, y los publicite.

“Sabemos que en esta época todo lo mueven los medios y las redes sociales, y si se inventaran un plan como la semana de los restaurantes mini, o la Semana de los restaurantes económicos, y lo impulsaran en redes sociales o en la radio y la tele con la misma fuerza que impulsan el Restaurant Week, eso nos daría un empuje que desde la pandemia estamos necesitando”, aseguró la salvadoreña.

El cocinero Gregorio Villuez, mencionó por su parte, que le gustaría ver que el tema de la promoción de restaurantes se amplíe incluso a algún tipo de competencia de chefs y cocineros para que no solo se destaque a los lugares más deliciosos de la Gran Manzana, sino también a quienes están detrás de la sazón.

“Los cocineros muchas veces somos olvidados y dejados detrás de la línea de servicio, porque son pocas las personas que saben quienes somos los que estamos haciéndoles su cosas, y a menos que se trate de un chef famoso, a nosotros no nos toman en cuenta tampoco. Me gustaría que por años destacar a los cocineros, para que así nosotros también nos sintamos valorados y si dan un premiecito en dinero sería bueno”, dijo entre risas en guatemalteco.

Pero el clamor de mayor inclusión no solamente viene desde los restaurantes pequeños, sino también se siente entre comensales como Sugey Montero, quien luego de ordenar unos tacos por los que pagó $12 dólares, pidió que la Ciudad y los restaurantes que participan en la “Restaurant Week”, destinen recursos para invitar a personas que ni siquiera pueden pagar los precios reducidos que cobran los negocios en la semana de especiales.

El alcalde, Eric Adams en el restaurante Morgan’s Brooklyn Barbecue. /Flicker Alcaldia

“Uno escucha que esos lugares finos ofrecen menús más baratos de hasta 60 dólares, y aunque uno sabe que en cobros regulares eso sería cientos de dólares, 60 o 50 todavía es mucho para personas como uno, que no ganamos mucho y que todos los días seguimos batallando con todas las cosas caras, la renta por las nubes y la inflación que nos dio duro. Creo que deberían dar vales para ir a comer en esos sitios”, aseguró la madre de familia. “A mí me gustaría que por ejemplo hubiera un programa con el que a los niños y a los papás de las escuelas nos llevaran al menos una vez a esos restaurantes fancy, eso sería bueno y una manera de hacer que todos disfrutemos”.

Juan González, quien trabaja en construcción asegura que propuestas como la de Montero suenan interesantes, pero manifestó que eso es soñar demasiado, pues se trata de negocios que lo que buscan es llevar a gente que pague.

“Me gustaría poder ir a comer en esos sitios, pero tampoco podemos andar pidiéndole a la Ciudad que nos invite de a gratis, creo que eso ya sería demasiado, pero sí creo que sería bueno que apoyaran a los restaurantitos de los barrios para que más gente venga a comer aquí, eso sí que me gusta”, agregó el colombiano.

La Oficina de Turismo de NYC, que creó un enlace en el que los neoyorquinos podrán ver todos los restaurantes que están participando en la Semana de las ofertas, hizo un llamado a los residentes de la Gran Manzana y turistas que visitan la Ciudad hasta el 20 de agosto a que no dejen pasar esta oportunidad y puedan deleitarse con menús inolvidables.

“Salir a cenar es el pasatiempo más fabuloso de la ciudad. Con cientos de restaurantes lanzando menús especiales de precio fijo por tiempo limitado, esta es tu oportunidad de probarlo todo en la escena gastronómica más vibrante del mundo”, aseguraron.

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de New York City Tourism + Conventions, quien explicó que el evento de los descuentos en restaurantes se extenderá por 70 vecindarios de la ciudad, pidió que quienes estén interesados en disfrutar de la iniciativa, se agilicen con sus reservas.

“Estamos orgullosos de traer de vuelta la NYC Restaurant Week en su 31 año, ofreciendo a los lugareños y visitantes la oportunidad de experimentar casi 500 restaurantes de clase mundial y docenas de cocinas en los cinco condados”, dijo Dixon. “NYC Restaurant Week es un gran valor, así como una maravillosa celebración de la comida. Alentamos a los comensales a reservar ahora para experimentar la reconocida escena culinaria que hace de la ciudad de Nueva York la capital culinaria del mundo”.

El chef y restaurador David Burke, copresidente del Comité Culinario de Turismo + Convenciones de la Ciudad de Nueva York, se mostró emocionado con la jornada que irá hasta el próximo mes.

“La Restaurant Week ha sido una tradición especial en la ciudad de Nueva York todos los veranos desde 1992, ofreciendo a las personas la oportunidad de experimentar nuevos restaurantes y cocinas a un precio asequible. Estamos emocionados por el regreso y por dar la bienvenida a los neoyorquinos y visitantes este verano para experimentar una escena gastronómica que es más emocionante y vibrante que nunca”, dijo el cocinero.

Restaurantes de barrio piden ser incluidos en eventos como Semana de Restaurantes. Edwin Martinez

