Lili Estefan contó lo que no le gustó de viajar con Raúl de Molina tras haber ido a Puerto Rico

La presentadora de televisión Lili Estefan y Raúl de Molina manifestaron su emoción por estar de regreso a Estados Unidos, debido a que es ahí donde está el estudio de ‘El Gordo y La Flaca‘, al tiempo que aprovecharon de destacar lo significativo que fue para ellos haber viajado a Puerto Rico por los ‘Premios Juventud’ 2023.

“Muy buenas tardes, de regreso a nuestros estudios después de una semana magnífica en Puerto Rico“, comentó el conductor oficial del espacio de Univision.

A su vez, ‘La Flaca’ no perdió la oportunidad en manifestarle lo bien que la llegó a pasar en la Isla del Encanto, así como dijo que también fue de su agrado pasar tiempo con su compañero de trabajo en un momento tan especial donde celebraron la edición número 20.

“Rauli, me encanta viajar contigo. Señores, lo pasamos espectacular. Mucho calor, eso sí“, explicó la sobrina de Emilio Estefan.

“Me metí en la playa, lo pasé bien, estuve en Premios Juventud. Como les dije el viernes Premios Juventud, fue todo un éxito por segunda año consecutivo, los ratings espectaculares, le fue bien en lo que le dicen la Isla del Encanto y nosotros la pasamos de maravilla”, añadió de Molina.

Los internautas poco se fijaron en lo bien que ellos la pasaron, todo lo contrario, comenzaron a decir que no estaban de acuerdo en que no dijeran nada sobre lo ocurrido con Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine, quienes no se presentaron en los mencionados premios.

“Ya no van a hablar más de Yailin fíjense que no hablaron de la nueva canción, ya para Univision Yailin está vetada donde ello fue lo que faltaron”, “Tantas promoción para 69 y Yailin con la canción de ‘pa ti’ y ya como no pudieron asistir a premios juventud ahora no hablan de lo que está ‘trending‘”, “Ahora resulta que Anuel muy amable con Univision si antes ya ni los volteaba a ver, todo raro”, “El chaparrito no tiene gracia no es chistoso cae mal, solo ellos se ríen de sus chistecitos aah, pero si les das mal comentarios te bloquean”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

