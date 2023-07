Lili Estefan volvió a ‘El Gordo y La Flaca’ y rompió el silencio sobre su estado de salud

La presentadora de televisión Lili Estefan se mantuvo ausente durante varios días en ‘El Gordo y La Flaca’ y la audiencia comenzó a manifestar su preocupación tras no conocer el motivo por el que Karina Banda y Tanya Charry le estaban haciendo la suplencia, aunque con los días su compañero Raúl de Molina expresó lo que ocurría.

El pasado lunes 17 de julio la sobrina de Emilio Estefan le terminó alegrando la tarde a más de uno tras verla de regreso a través de la pantalla de Univision. Por ello, en la cuenta de la red social de la camarita no perdieron la oportunidad de darle un buen recibimiento.

“Felices con nuestra querida @liliestefan de regreso al estudio“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Tras volver, la conductora de televisión se vio en la obligación de aclarar lo que había venido ocurriendo con ella luego de haber tenido una fuerte alergia que no le permitió asistir a su sitio de trabajo, por lo que mencionó: “Lo último que yo hice el viernes, no este pasado, sino el anterior, fue ir a cenar a tu casa. Tú me viste el lunes porque te llamé por Facetime”.

Raúl de Molina no se aguantó y de inmediato le respondió sobre lo ocurrido: “Ahora Lili me va a echar la culpa a mí, en la casa había 20 personas, a nadie le pasó nada y ahora me está echando la culpa a mí”.

Audiencia reacciona al regreso de Lili

“Raúl es tan imprudente en sus comentarios y en no dejar hablar a los demás”, “Lo importante es que ya está mejor”, “Que bueno que ya regresó la flaquita al programa”, “Me alegra mucho saber que Lili ya está mejor”, “Eso es un virus yo también lo tenías el miércoles pasado una alergia grandísima no pude dormir”, “Él es imprudente, irrespetuoso, humilla a sus compañeras siempre haciéndole comentarios de su manera de vestir y cuánto gastan en su vestuario”, “Raúl es tan grosero a veces”, “Y Carlitos ya enojado por nuestro Gordito quería saber todo, chisme es chismes señores”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

