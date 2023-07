No habrá boda: Rosalía y Rauw Alejandro finalizaron su relación sentimental de tres años

Los fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro desde el pasado mes de marzo se encontraban muy emocionados porque fue a través de la canción ‘Beso’ que dieron a conocer que se habían comprometido luego de varios años de relación sentimental. Sin embargo, este martes más de uno quedó sorprendido, porque fuentes cercanas revelaron a PEOPLE y People en Español que no siguen juntos.

A su vez, expresaron a los medios algo que sería significativo para los dos y es que aunque no se encuentran juntos, seguirá existiendo un vínculo de amistad, así como el respeto que entre ellos algún día se generó.

“Las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso“, reseñó People en Español.

En el audiovisual compartieron momentos relevantes de la relación sentimental que sostuvieron, al tiempo que las sonrisas no faltaron, mientras que los fanáticos terminaron atónitos luego que ella se ve llorando de la emoción, y tras finalizar el videoclip mostró su anillo de compromiso debido a que la intérprete de ‘Con altura’ en ese entonces había aceptado convertirse en la esposa de Rauw.

Fue en septiembre de 2021 cuando ambos reguetoneros confirmaron que habían decidido compartir sus vidas de forma sentimental, aunque fue desde finales de 2020 cuando se comenzó a rumorar que entre ellos existía algo más que una amistad, pero prefirieron mantener todo de una manera discreta.

La cantante Rosalía y Rauw Alejandro juntos en los Latin Grammy realizado en Las Vegas, Nevada, el 17 de noviembre de 2022. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

Rosalía reveló cómo le entregaron el anillo de compromiso

“Todo fue en casa de su abuelita. Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se arrodilló y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Claro que me puse a berrear”, contó en ‘El hormiguero’.

La intérprete de ‘Motomami’ llegó a mencionar lo emocionada que se sentía, al punto de querer formar una familia con Rauw Alejandro. Por ello, no había descartado la posibilidad de ambos convertirse en padres con el pasar del tiempo.

“Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, por ahora quisiera enfocarme en mi carrera musical y en mis conciertos y mi tour, pero si te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”, mencionó en una entrevista ofrecida en ‘Primer Impacto’.

