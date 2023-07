Rosalía preocupa a sus fans tras compartir una foto con lágrimas en su rostro

A inicios del mes de marzo Rosalía anunció que comenzaría una gira para marcar una era en sus fanáticos, noticia que dio con el siguiente mensaje: “Se viene año de festiSSSSSS y con cositas nuevas”. A su vez, compartió todas las fechas donde iba a compartir de cerca con sus fanáticos, aunque ya solamente le queda cumplir con el 22 de julio, concierto que será realizado en París.

La prometida de Rauw Alejandro de manera constante comparte algunas imágenes de los países que va visitando, y es que por lo general le encanta conocer un poco de la comida, costumbres, canciones y sus seguidores de Instagram terminan cautivados.

La intérprete de ‘tuya’ supera lo 25 millones de seguidores en la red social de la camarita y fue el pasado domingo en horas de la noche cuando terminó generando una gran preocupación en varios de ellos, debido a que subió una nueva galería de fotos, y en la primera de ellas se muestra con lágrimas en sus ojos.

Miles de personas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el contenido que estaban apreciando y es que algunos le llegaron a consultar cuál era el motivo de sus lágrimas, aunque no obtuvieron una respuesta por parte de la cantante.

Sin embargo, algunos de sus fans creen que se deba al cansancio que tiene por el tour, o simplemente porque dentro de pocos días deberá realizar la última presentación, donde esperan que lo dé todo durante el cierre.

“¿Por qué esa carita? Quizás sean sentimientos encontrados por el fin de la gira, nosotros estamos igual, pero ya necesitas descansar”, “¿Rompieron? Ya no usa el anillo y ya no se publican”, “Hasta llorado estás guapa”, “Tienes arte hasta pa’ llorar”, “Todas teme un días dónde sentimos que el mundo se nos viene abajo”, “No llores nadie podrá olvidar la era de motomami“, “La chiquita está triste”, “No llores amor, aquí están tus motomamis y motopapis”, “Vamos amor que ya no queda nada para que descanses”, “No me vale que llores que se me parte el cora”, “¿Por qué estás tan triste?”, “Necesitas unas vacaciones, nena”, “No llores, yo te quiero mucho”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

