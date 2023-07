Dominicano Félix Bautista va encaminado a hacer historia en las Grandes Ligas

La racha de Baltimore Orioles en las últimas semanas le permitió desplazar a los Tampa Bay Rays del liderato en la División Este de la Liga Americana. Con un récord de 62 ganados y 39 perdidos, le saca 2 juegos de ventaja al equipo de la Florida.

Una de las piezas claves de este buen momento de los Orioles además de la ofensiva, ha sido tener al pitcher que lidera el departamento de salvados en la Americana. Pues apenas en su segunda temporada en Las Mayores, el dominicano Félix Bautista mantiene números que lo encaminan a hacer historia en el béisbol estadounidense.

Actualmente el taponero derecho tiene 28 salvados en 33 intentos, pero más allá del buen número de rescates que tiene el quisqueyano sorprende su muy baja efectividad, la cual se planta en apenas 0.92. Por otra parte su alta tasa de ponches también (96) también lo hacen liderar en esta categoría.

Félix Bautista / Getty Images

De seguir a este ritmo Bautista podría entrar a los libros de historia de las Grandes Ligas, pues hasta ahora ningún lanzador con 40 o más salvados logró acumular 100 o más ponches y un average por deajo de 1.00 en una temporada.

Ni el mismo Mariano Rivera, quien es considerado el mejor cerrador de todos los tiempos y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, pudo conseguir tal hazaña. El más cercano fue el estadounidense Craig Kimbrel en la temporada 2012, cuando logró 42 salvados, ponchó a 116, pero tuvo una efectividad apenas por encima de 1.00 terminando la campaña con 1.01.

Bautista solo se enfoca en el día a día

Faltan poco más de 60 juegos para terminar la temporada regular y las proyecciones de Bautista parecen estar a su favor para conseguir esta inédita hazaña, sin embargo el lanzador de 28 años no piensa en eso y prefiere enfocarse en cada partido.

“No me he puesto a pensar en eso, solo estoy tratando de vivir el momento, el día a día”, explicó Bautista en una entrevista para ESPN. “Cada vez que me dan la oportunidad, trato de hacer un buen trabajo. No estoy enfocado en los números. No quiero desenfocarme de mi misión. Vivo el momento”, cerró.

Los números que está logrando Bautista esta temporada no son casualidad, pues el año pasado ya deslumbró a todos siendo una de las revelaciones de la liga al terminar con una efectividad de 2.19 y 15 salvados en 30 oportunidades.

Félix Bautista /Getty Images

Quiere entrar al club de los 40

En la historia solo hay 12 dominicanos que han podido terminar una temporada con 40 o más salvados. Estos son: Jeurys Familia, Francisco Cordero, José Valverde, Fernando Rodney, Armando Benítez, Alex Colomé, José Mesa, Antonio Alfonseca, Rafael Soriano, Emmanuel Clase, José Jiménez y Neftalí Féliz.

Bautista tiene claro una cosa, y es que quiere unirse a ese club esta temporada. “Sería muy especial. Los seguía, eran de mis lanzadores favoritos. Pertenecer a ese grupo me haría sentir muy satisfecho”, explicó el taponero quisqueyano.

