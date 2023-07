Falleció la cantante irlandesa Sinéad O’Connor a sus 56 años

Este miércoles 26 de julio el mundo del entretenimiento se ve sumergido en la tristeza luego que se diera a conocer la lamentable noticia sobre el fallecimiento de la cantautora Sinéad Marie Bernadette O’Connor, quien tenía 56 años, reseñaron algunos medios del Reino Unido. Sin embargo, no han revelado la causa de la muerte.

A su vez, los familiares de la talentosa cantante también se pronunciaron por la lamentable tragedia que están atravesando, así como también realizaron una importante solicitud, y es que piden que les respeten su duelo, debido a que desean hacer las gestiones sin ningún tipo de presiones ajenas a ellos.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, detallaron sus parientes en una misiva.

La cantante Sinéad O’Connor en un evento en Sydney, Australia, en el año 2008. / Foto: Gaye Gerard/Getty Images.

En los últimos años, ella venía atravesando una lucha públicamente, debido a que la ganadora de un premio Grammy venía con problemas mentales y para sus seguidores no era un secreto.

Sinéad O’Connor hablaba abiertamente de su problema

“No estoy haciendo nada de esto por mí, sino por la gente que se está esforzando tanto por asistirme. Si fuera solo por mí, ya me habría ido. Estoy prácticamente sola en la vida, no tengo a nadie más que a mi doctor, a mi psiquiatra. Es la persona más dulce del mundo y dice que soy su heroína. Y sinceramente, son sus palabras las que me mantienen con vida a día de hoy… Es bastante patético tener que decir esto”, llegó a mencionar en un video compartido en Facebook en el año 2017.

La intérprete de ‘Nothing Compares 2 You’ en varias oportunidades se vio envuelta en algunos escándalos tras su condición de salud luego de haber compartido en Twitter algunos mensajes suicidas, lo que una vez la llevó a ser asistida por especialistas en el área de la salud.

“No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto, excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo. Mía, solo mía, y no quiero estar en un mundo sin mi Shane y sin el resto de mis hijos. No merezco vivir”, escribió en la mencionada red social.

Sigue leyendo:

· Sinéad O’Connor es hospitalizada: publicó mensajes suicidas en Twitter

· Encuentran sin vida al hijo de Sinéad O’Connor tras varios días desaparecido

· Sinéad O’Connor envía desesperado grito de ayuda, al borde del suicidio (VIDEO)