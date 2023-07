Miércoles de sentencia en “Los 50”: Por primera vez competirán para ganar un beneficio que brindará inmunidad a quien lo gane

Los miércoles son de “sentencia” en el nuevo reality de Telemundo. Hoy en “Los 50” el público vivirá momentos de infarto, porque el ganador de esta competencia obtendrá la inmunidad y en caso de caer sentenciado podrá salvarse de manera automática.

Es importante recordar que hoy vuelve el famoso “Vas o no Vas” en donde, por primera vez, veremos a Thalí García y a Manelyk González juntas. En este reto deberán trabajar en equipo, pero la animadversión que existe entre ambas podría ser el mayor reto a vencer en esta prueba, en la que una de las dos o ambas quedará expuesta y no sólo ante el público sino también ante el resto de sus compañeros.

Hay que recordar que en este programa son los famosos quienes salvan o eliminan, aquí cualquier excusa sirve para sacar a un competidor del juego. “Los 50” es un programa en el que los famosos que aceptaron el reto del “León”, no sólo le dijo que sí a formar parte del reality, sino que aceptó participar en juegos sin precedentes, en los que no sólo sirve la destreza física, en esta mansión para ganar se necesita de inteligencia, valentía y saberse relacionar con personas que no, todas, son necesariamente afines.

¿Qué ganan al final? $350,000 dólares, así de sencillo. El ganador o ganadora se llevará dicho monto y además permitirá que un fan se lleve a casa $50,000 dólares también. Telemundo entonces está otorgando un premio total de $400,000 dólares.

¿Qué tiene que hacer un fan para ganar? Éste debe entrar a la “Zona Fan”, registrarse y elegir a su famoso favorito, si el eliges, por ejemplo, a Salvador Zerboni y éste llega a convertirse en el ganador del reality, entonces la aplicación deberá realizar una selección aleatoria de todos aquellos que hayan elegido al mexicano como su favorito y de ahí saldrá el ganador del público.

¿Qué pasa si eliminan a Zerboni, pierdes tu oportunidad de ganar? ¡No! Telemundo ha confirmado que tienes la oportunidad de volver a elegir un favorito de los que permanezcan en la competencia, pero unas semanas antes de la final se cerrará la posibilidad de cambiar o comenzar a seguir a otra celebridad, por esta razón no puedes perderte la competencia de lunes a viernes, para estar al tanto de la competencia y del futuro de tu favorito dentro del juego.

