Thalía y Tommy Mottola derrochan amor y ternura en una nueva foto compartida

La cantante Thalía el pasado martes compartió una tierna postal en la red social de la camarita donde sale demostrando el amor que siente junto a su esposo Tommy Mottola, al tiempo que ambos se muestran bastante sonrientes mientras se están abrazando y se encuentran compartiendo un día soleado.

Ambos lucieron con ropa deportiva, mientras que Tommy le está dando un beso a su esposa en la mejilla. A su vez, la actriz mencionó lo siguiente: “Nos encontramos en este mundo loco. @tommymottola somos tan afortunados y bendecidos ¡Te amo!“.

“Conozco parejas que se han perdonado docenas de infidelidades. Pero cuando se tiene billete se perdona 100 veces más”, “A pesar de que ya los han divorciado miles de veces los chismosos, ustedes siguen arrasando”, “La mujer que no acepta su edad“, “Yaaa que se quite la gorra. Tommy se me hace que hasta duerme puesta con ella”, “Cómo le hacen estos dos que hasta Tommy parece un jovenzuelo, una piel perfecta, hasta músculos le salieron”, “Eres una Barbie real”, “Mucho amor, aunque crean las envidiosas lo contrario”, “Eres hermosa, felicidades por muchos años más de felicidad para todos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Thalía felicitó a Tommy Mottola

La mexicana no había hecho una nueva publicación con él desde el pasado 14 de julio, cuando su esposo, con quien lleva más de dos décadas de matrimonio, estaba celebrando su cumpleaños número 75, hecho que la llevó a dedicarle un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 21 millones de seguidores.

La mexicana Thalía y Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre en el año 2000 en New York City. / Foto: Chris Hondros/Newsmakers.

“Feliz cumpleaños a mi hermoso esposo. @tommymottola te mereces todas las bendiciones, toda la felicidad, todo el amor de este mundo. Dios te bendiga mi amor. Eres una verdadera inspiración, un padre increíble, un compañero increíble y un genio incomparable. Que este año esté lleno de buena salud, sonrisas, abrazos y amor en el nombre de Jesús. ¡Te amo mi amor! ¡Feliz cumpleaños al más hermoso!”, escribió.

