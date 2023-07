Estrella de Argentina se declara fan de Lionel Messi a pesar de tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo en su pierna

La delantera de la selección de Argentina en el presente Mundial Femenino de Fútbol, Yamila Rodríguez, se ha convertido en una de las figuras más cuestionadas en el campeonato internacional al defenderse por el tatuaje que posee en su pierna izquierda sobre Cristiano Ronaldo.

El hecho se viralizó luego que los aficionados de la propia selección albiceleste cuestionaron el amor que tiene la delantera a su país al preferir a la figura portuguesa sobre su compatriota Lionel Messi, quien recientemente conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ante este hecho la joven jugadora de 25 años decidió hablar al respecto y destacó que también cuenta con un tatuaje del histórico delantero argentino, Diego Armando Maradona en su muslo izquierdo; destacó que había recibido fuertes críticas por su tatuaje de Ronaldo y no por tener uno de Messi.

AUCKLAND, NEW ZEALAND – JULY 24: Yamila Rodriguez (tattoo details) of Argentina is seen prior to the FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023 Group G match between Italy and Argentina at Eden Park on July 24, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

“Por favor, paren, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi?“, escribió por medio de una publicación a través de su cuenta en la red social Instagram.

“No la estoy pasando mal por ustedes (fans) sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿No puedes tener un ídolo o un jugador que les guste? Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero el hecho de que diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 (Ronaldo) no significa que odie a Messi”, agregó Rodríguez en su publicación.

La delantera de la selección de Argentina cuestionó las críticas por parte de los aficionados y consideró que no tiene nada de malo tener el tatuaje de Ronaldo, debido a que con sus 800 goles se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo.

“¿Cuál es el problema? No todos estamos obligados a amar solo a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y resaltar uno no significa enterrar al otro. Basta, me cansa, me duele”, concluyó la jugadora.

