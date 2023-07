Juan Carlos Rodríguez confirma negociaciones para que la Concacaf participe en Copa Libertadores

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, presentó de manera formal el ‘Consejo de Expertos’ durante una entrevista ofrecida al periodista Alberto Lati y posteriormente difundida a través de las diversas plataformas digitales del organismo regente del balompié azteca.

Durante esta entrevista habló sobre los pilares que sostendrán este proyecto y las funciones que tendrán para el acompañamiento y asesoría del fútbol en México; asimismo, ofreció varios adelantos como los trabajos que están realizando para llegar a un acuerdo con la Conmebol y así poder participar nuevamente en la Copa Libertadores.

Nos ayudarán en la selección de directivos deportivos y de entrenadores, además de acompañar el proceso para medir el éxito. Me imagino que, terminando la Copa América de 2024, nos sentaremos con quien sea designado como entrenador para definir si la participación fue un éxito o no. Habrá cuatro pilares: inteligencia deportiva, exentrenadores de la Selección Mexicana, exjugadores mundialistas y expertos en tecnología. Si no tienen conflicto de interés, sí pueden participar. Nos encantaría sumar a quien se pueda”, detalló sobre el Consejo de Expertos.

“A los jugadores no se les escucha. Los solemos llevar a eventos comerciales, pero no se les tenía en cuenta. Eso cambiará. Queremos invitar también a gente con experiencia en la generación de tecnología, para que nos puedan aportar información que nos permita acceder a mejor inteligencia deportiva. También habrá personajes históricos y campeones del mundo para que nos ayuden a entender cómo se gana esto”, agregó.

Con respecto a la participación de los clubes de la Liga MX en la Copa Libertadores, Rodríguez enfatizó que han venido trabajando para poder lograr nuevamente la participación en este prestigioso campeonato con la finalidad de poder impulsar el deporte azteca a nuevas fronteras.

“Estamos en conversaciones con Concacaf y Conmebol porque hay interés, pero se requieren muchos cambios. Necesitamos una invitación formal de Conmebol aprobada por Concacaf. Por más que queramos jugar, nos debemos a Concacaf. Tenemos mucho interés. Por supuesto sacrificaría cosas del calendario, si nos hace bien y si hace sentido deportivamente”, resaltó.

Para finalizar, el comisionado presidente de la FMF destacó que estas acciones tienen como objetivo poder convertirse en los mejores anfitriones posibles ante el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.

“Lo primero es el deporte. Vamos a ser anfitriones del Mundial, tenemos que mejorar. Estamos mirando hacia 2030; quizá a 2031, con el Mundial Femenil (México y Estados Unidos tienen una propuesta conjunta). Queremos darle una vuelta completa a cómo reforzamos el proceso de quitar la varita mágica y sentarnos a ver qué pasa”, concluyó.

