Funcionarios judiciales niegan que Trump vaya a ser acusado este jueves por su papel para bloquear la transición de poder luego de las elecciones de 2020

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, no será acusado este jueves en relación con la investigación federal que lleva a cabo el fiscal especial Jack Smith sobre sus esfuerzos para bloquear la transición de poder después de las elecciones de 2020 que dieron como ganador a Joe Biden, según un funcionario judicial. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

El funcionario afirmó, según The Hill, que no se presentaron acusaciones y no se esperaba que lo hicieran durante el resto del día en el tribunal federal del distrito de Washington D.C., donde el gran jurado ha estado revisando las pruebas en la investigación del fiscal especial Smith.

El gran jurado se reunió este jueves, 27 de junio. Aún no está claro cuándo se reunirán nuevamente.

El expresidente Trump informó, a través de la red social Truth Social (de su propiedad), que su equipo legal se reunió con miembros del Departamento de Justicia en horas de la mañana de este jueves y que fue un encuentro “muy productivo”.

“Mis abogados tuvieron una reunión productiva con el Departamento de Justicia esta mañana, explicando en detalle que no hice nada malo, fui asesorado por muchos abogados, y que una acusación en mi contra solo destruiría aún más nuestro país“, dijo Trump.

Asimismo, el exmandatario desmintió los reportes que indicaban que sus abogados habían recibido un aviso de que sería acusado formalmente.

“No se dio ninguna indicación de aviso durante la reunión. ¡No confíen en las noticias falsas en nada!“, acotó el expresidente republicano.

La oficina del fiscal especial Smith se ha negado a ofrecer detalles acerca de la reunión.

La notificación que recibió Trump, expresidente de Estados Unidos, por parte del fiscal especial Smith menciona tres estatutos federales penales, según reseñó el portal de noticias NBC News.

Dentro de estos estatutos penales se incluyó el de conspiración para defraudar a Estados Unidos, lo que sugiere la posibilidad de que Trump sea acusado de conspiración por su vínculo con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia en su portal web, la cual fue reseñada por CNBC, la conspiración para defraudar a Estados Unidos incluye actos que interfieren con la actividad legítima del gobierno federal o que utilizan entidades gubernamentales para fines distintos a sus funciones originales.

Según The Hill, una notificación de este tipo es, por lo general, un indicio de que la persona que la recibe podría enfrentar cargos por un asunto que los fiscales han investigado y sobre el que han reunido evidencia.

