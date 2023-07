Kimora Lee Simmons recibió $16.5 millones de dólares por su mansión en Beverly Hills

La modelo y empresaria estadounidense Kimora Lee Simmons jugó bastante con su mansión en Beverly Hills, California. Desde que la compró en 2008, la fue incluyendo y sacando del mercado de bienes, la ofreció en alquiler y en venta, hasta que finalmente la acaba de vender por $16.5 millones de dólares.

La propiedad entró por última vez al mercado en enero de este año con un costo de $23 millones de dólares, lo que quiere decir que se tardó varios meses en venderla y tuvo que rebajar su precio para atraer compradores.

La ex del músico Russell Simmons pagó $11 millones de dólares por la propiedad hace 15 años y en algún momento la llegó a ofrecer por $62,500 dólares mensuales.

Lo más llamativo de la negociación que hizo Lee Simmons es que el nuevo dueño de la propiedad ha decidido incluirla de nuevo en el mercado para alquilar por $100,000 dólares mensuales. Sin duda quiere recuperar de inmediato el dinero invertido.

Según ‘TMZ’, el propietario no quiere alquilar la vivienda para siempre. Se dice que esperará un tiempo para comenzar una remodelación profunda del lugar para luego mudarse oficialmente. Por lo momentos no se ha informado sobre la identidad del comprador, pero se presume que no es alguien famoso.

La propiedad data de los años 90 y fue construida en un lote de 0.8 acres. La casa principal tiene una extensión de 13,000 pies cuadrados distribuidos en cinco habitaciones, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Desde el exterior la residencia llama la atención por su techo de terracota. Del interior se debe resaltar el vestíbulo de doble altura con claraboya, la escalera curva de hierro forjado, puertas francesas, biblioteca con paneles de madera y más.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para cuatro vehículos y una casa para huéspedes de dos plantas con todas las comodidades necesarias.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, cancha deportiva y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

