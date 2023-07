Harry y Meghan Markle están en búsqueda de una mansión en Malibú

El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle están en búsqueda un nuevo hogar, pese a los rumores recientes de problemas en la relación.

Desde hace varios meses se ha dicho que la polémica pareja está en búsqueda de un nuevo hogar en Los Ángeles, California, pero parece que no han encontrado aún el sitio perfecto. Ahora, fuentes cercanas a ellos le han dicho a ‘New York Post’ que quieren encontrar una vivienda de Malibú, para así estar más cerca de Hollywood.

Según la misma fuente: “La consideración de la mudanza se produce cuando Meghan está cambiando de marcha y se enfoca de nuevo en Hollywood con WME”.

Supuestamente han visto ya algunas opciones en la zona, pero todo se ha hecho bajo perfil, en parte porque otro de sus objetivos es encontrar una mansión que tenga mayor privacidad. Incluso, en octubre del año pasado se llegó a decir que habían encontrado un buen lugar Hope Ranch, Santa Bárbara, pero dicha compra no se confirmó.

Toda esta información poco después de que se informara que estaban libres de las deudas que le generó su hogar en Reino Unido.

Hay que recordar que actualmente viven en una mansión en Montecito que compraron en 2020 por $14.6 millones de dólares.

Por los momentos no se sabe si con la compra de una nueva propiedad, la pareja decidirá poner en venta su actual hogar en Montecito o si dejarán ese lugar para alquilar a otras personas y tener una fuente de ingreso.

Los problemas de Harry y Meghan Markle en Montecito

Aunque nadie ha confirma ni negado la venta de la mansión en Montecito, todo parece indicar que la mantendrán dentro de su cartera de bienes raíces. Lo que sí se debe tomar en cuenta es que el príncipe Harry y Meghan Markle no han disfrutado de la mejor experiencia en este lugar.

Esta mansión tiene varios lujos dignos de una estrella de Hollywood; sin embargo su ubicación ha generado problemas. En febrero del año pasado se dijo que la familia tenía que soportar malos olores por estar muy cerca de un refugio de pájaros.

Más recientemente se han difundido las declaraciones del veterano de la marina Frank McGinity, quien además es vecino de la pareja desde 2020.

McGinity expone a Harry y a Meghan en su libro ‘Get Off Your Street’. Allí explica que él fue a darles la bienvenida cuando recién llegaron a la mansión y estos se negaron a recibir el detalle.

Dice: “Harry y Meghan viven en la antigua propiedad de McCormick y fui a su puerta con las películas en un CD, pero no estaban interesados. El tipo de la puerta me rechazó y no aceptó la película, simplemente diciendo ‘No están interesados’. Estaba tratando de ser un buen vecino”.

Otros habitantes de la zona consideran extraños que hayan decidido mudarse allí, pues, a su juicio, Montecito suele ser el lugar que eligen las personas mayores. Sin embargo, hay que recordar que esta es la zona favorita de la comediante Ellen DeGeneres.

Sigue leyendo:

• Conoce la casa en venta de Matt Bellamy, líder de la banda Muse

• La estilista Jen Atkin presume su casa vacacional de Seattle

• Conoce la oficina donde Margot Robbie y su equipo sacan adelante LuckyChap Entertainment