Denise Bidot comparte sus mejores consejos para encontrar pareja en las apps de citas

Denise Bidot estaba acostumbrada a tener una agenda apretada en el mundo de la moda y la televisión y, al igual que el resto del mundo, se vio obligada a parar todo durante la cuarentena. En ese momento, asegura, lamentó no tener una pareja.

“Por primera vez se me cruzó por la mente ‘ojalá tuviera a una persona para hacer cosas básicas, como cocinar o ver una película’”, nos cuenta la modelo de tallas grandes, quien ha hecho historia durante la semana de la moda de Nueva York y participado en programas de televisión como “Nuestra Belleza Latina”.

Bidot se asoció con “Chispa”, la aplicación que se enfoca en conectar a los latinos, lo que le ha dado la oportunidad de adentrarse al mundo de las plataformas para citas de una manera segura, en sus propios términos y prioridades, según cuenta.

“Es importante hablar mucho y conectar antes de dar el paso de conocer a alguien en persona”, indicó. “Yo conecto con mi comunidad. Si no puedo tener una conversación, no me va a importar lo que tengan en su perfil”.

Un consejo de Bidot para aquellos que comienzan en el mundo de las citas por internet es poner sus prioridades e intereses personales primero.

“Hay que tener claro las cosas que te gustan hacer, conocerse y amarse a sí mismo”, dijo la modelo. “Destaca tu verdadero yo en tu perfil. Fotos sonriendo demuestran que estás segura de ti misma, por ejemplo”.

Pero para Bidot también hay que ver más allá de las fotos.

“Puede haber fotos interesantes en un perfil, pero no hay que dejarse llevar por ellas”, asegura.

También opina que en el mundo de las citas hay que aprender a dar el primer paso.

“Si un perfil me interesa, yo inicio la conversación. Cuando te conectas con personas que comparten tus valores, llevas tu autocuidado a un nivel completamente nuevo”, dijo Bidot. “En ‘Chispa’ se nota auténticamente que es una comunidad y de nuestra gente latina. Es distinta a otras plataformas”.

