Max Scherzer afirmó que tendrá una conversación con la gerencia de los New York Mets antes de la fecha límite de cambios

Las próximas horas son cruciales para las franquicias de MLB, muchos equipos se están moviendo para hacer canjes antes de la fecha límite que será el 1 de agosto. Los New York Mets, quienes tienen la nómina más alta de la temporada, no han tenido un buen rendimiento este año, por lo que es posible que intenten cambiar algunos jugadores de su plantilla.

El pasado jueves la gerencia de los Mets hizo su primer canje, enviado al lanzador David Robertson a los Miami Marlins. Este movimiento parece que no le cayó bien al veterano Max Scherzer, quien afirmó para SportsNet New York que tendrá una conversación con los dirigentes del equipo.

“Tengo que tener una conversación con la oficina principal. Eso es lo máximo que voy a decir”, lanzó el lanzador de 38 años a la prensa. “Tengo que hablar con el jefe. Tengo que entender lo que ven, lo que van a hacer. Eso es lo mejor que puedo decirte”.

Max Scherzer/Getty Images

La preocupación de Scherzer llega luego de que el equipo tuvo una primera mitad de campaña bastante mala, se ubican a 17 juegos del liderato en la División Este de la Liga Nacional y a falta de 60 juegos para terminar la temporada regular, es muy poco probable que el equipo llegue a los playoffs.

El veterano pitcher está consiente de la situación y toma parte de la responsabilidad. Pues su accionar en la lomita no ha estado a la altura del que fuera ganador de tres premios Cy Young.

“Nos pusimos en esta posición. No hemos jugado bien como equipo. He tenido una mano en eso de por qué estamos en la posición en la que estamos. No puedes enfadarte con nadie más que contigo mismo, pero apesta”, explicó Scherzer quien en 19 salidas tiene efectividad de 4.01.

SNY también informó que se comunicaron con Billy Eppler, gerente general de los Mets, para intentar conocer un poco más sobre la conversación que tendrá la gerencia con el lanzador, pero Eppler quiere mantenerlo entre dos. “Cualquier conversación que haya tenido con Max, o que continuaré teniendo con Max, quiero mantenerla entre nosotros”, respondió el directivo.

Por otro lado que contrato que firmó Scherzer en 2022 con los Mets, además de estipular la millonaria cifra de $130 millones de dólares por tres temporadas, establece una cláusula de veto de cambios por parte del jugador. Es decir, si los Mets acuerdan un cambio por el lanzador, Max puede negarse al mismo, lo que le da la última palabra al pelotero a la hora de un canje.

Por ahora los Mets no han hecho grandes cambios para intentar revertir la situación, además el equipo invirtió una millonaria suma en nuevos jugadores esta temporada. Entre los que destacan los $86 millones por Justin Verlander.

