Miguel Cabrera fue homenajeado en Miami, la ciudad que lo vio nacer como leyenda de las Grandes Ligas

El 20 de junio de 2003 un novato de los entonces Florida Marlins hizo su debut con el equipo grande, en ese primer encuentro despachó un cuadrangular para darle el triunfo a su equipo contra los Tampa Bay Devil Rays. Desde ese momento, el novato de 20 años estaba destinado a convertirse en leyenda, hoy su nombre es Miguel Cabrera.

El oriundo de Venezuela tiene una carrera brillante en Las Mayores, esa misma temporada de su debut consiguió la Serie Mundial ante los New York Yankees y hoy 21 años después Cabrera tiene en su palmarés dos premios MVP, 12 Juegos de Estrellas, 7 Bates de Plata y una Triple Corona. Distinción que solo han podido conseguir 27 jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas.

Desde el inicio de la presente temporada se sabía que es la última de Miggy como jugador activo, es por eso que el toletero venezolano ha sido homenajeado en cada estadio que visita y este viernes fue el turno de Miami, la ciudad que lo vio nacer como leyenda.

Miguel Cabrera durante la Serie Mundial de 2003 en su año como novato /Getty Images

A pesar de que las últimas 16 temporadas las jugó con los Detroit Tigers, Cabrera no olvida nunca sus raíces y de la gran oportunidad que tuvo con la franquicia de Florida en las Grandes Ligas.

“Estoy emocionado porque aquí fue donde comencé y me dieron la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas, de firmar como profesional en 1999 y que, en este último año de béisbol para mí, esté jugando aquí, es extraordinario. Estoy contento y entusiasmado”, comentó Miguel durante el homenaje en el LoanDepot Park de Miami.

Cabrera fue cambiado de los Marlins a los Tigers para la temporada 2008, y en aquel momento un joven jugador no entendía el movimiento que realizaba la franquicia. “Cuando pregunté a un ejecutivo de los Marlins la razón por la que me estaban cambiando, simplemente me dijo que no me preocupara, que estaría bien en Detroit y que tendría un equipo con talento para volver a ganar”, explicó la noche del viernes durante el homenaje.

El pelotero de 40 años dejó en claro que la única meta que le faltó por cumplir fue la de ganar la Serie Mundial con la novena de Detroit. “Tuve mucha suerte de ganar en mi primer año en Grandes Ligas. Pero no ganar un campeonato en Detroit es una de las metas que no pude lograr“, dijo.

Miguel Cabrera /Getty Images

Lesiones y la edad le pasaron factura

Durante su larga carrera en Grandes Ligas Miggy tuvo una fuerte lesión que lo marcó y afectó notablemente su rendimiento. Todo empezó en 2018 con un Cabrera ya consolidado en Las Mayores y con un contrato por 8 años y $248 millones de dólares firmado en 2015, que para ese momento era el acuerdo más lucrativo para un beisbolista en la historia.

Ese 2018 apenas disputó los primeros 38 encuentros de la temporada cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva y se perdería toda la campaña. Esta misma lesión lo llevó a quifófano y aunque en 2019 terminó el año con promedio de .282, Cabrera ya no era el mismo jonronero de antes.

De por vida Cabrera mantiene un average de .307, está entre los 30 máximos jonroneros en la historia de las Grandes Ligas con 508 vuelacercas y entre los 20 líderes en hits con 3,134. Miguel Cabrera sin duda es una leyenda viva del béisbol y muchos expertos afirman que dentro de 5 años tendrá su lugar asegurado en el Salón de la Fama de Cooperstown.

