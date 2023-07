Posible víctima de asesino en serie de Texas ha sido identificadas en caso sin resolver de 1979

Hace más de 40 años desde que las autoridades hallaron los restos de una mujer joven a lado de una carretera de Texas, fueron identificados finalmente, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bastrop en una rueda de prensa.

La víctima fue encontrada en Elgin, Texas, cuando la policía pasaba mientras conducían. Tenía puesta una camisa blanca con cuello rojo y jeans azul oscuro, de acuerdo con DNA Solves, que ayuda a las investigaciones de identificación de crowdfunding.

Fue identificada como Kathy Ann Smith. Tenía 22 años, y estaba por cumplir los 23, en el momento de su homicidio, explicó la oficina del sheriff. Los detectives no tenían pistas en ese momento sobre de quién podría tratarse ella o quién le había quitado la vida.

En el año 1984, el asesino en serie Henry Lee Lucas, confesó haber matado a un centenar de personas, aunque solo tres fueron confirmadas, entre ellas la muerte de Smith. Pero las autoridades de la localidad todavía no sabía la identidad de la mujer que habían descubierto.

Posteriormente, Lucas se retractó de algunas de sus confesiones, pero no se arrepintió de este caso en particular, expresó el sheriff. “Sé que Henry Lee fue capaz de cometer un asesinato”, expresó el alguacil del condado de Bastrop, Maurice Cook, pero no pudo decir que él fuera responsable de este crimen en específico. No obstante, Lucas figuraba en los archivos de las averiguaciones y sigue siendo el único sospechoso, agregó.

La tumba de Smith fue exhumada en 2019 para la recolección de ADN luego de que el sargento James Miller empezara a examinar el caso, manifestó la oficina del sheriff.

No había información suficiente para producir su perfil de ADN en ese momento. En el año 2022, se hizo otra exhumación y había existencia suficiente de ADN para que un laboratorio identificara los restos por medio de la genealogía forense.

El laboratorio creó un perfil forense y brindó a las fuerzas del orden público un nombre en el mes de abril de 2023. “El problema fue es que era adoptada”, señaló Cook en la rueda de prensa.

Los funcionarios pudieron obtener el permiso de la corte para tener acceso a la información de la familia adoptiva para que pudieran notificar a las dos familias sobre lo que le ocurrió a Smith, antes de revelarlo al público.

La oficina del alguacil trabajó en el caso “para darle un cierre a la familia”, apuntaron.

