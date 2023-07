Ricardo Ferretti acaba con los rumores en Cruz Azul y admite que su continuidad “está en riesgo”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul en la Liga MX, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, no ha venido atravesando el arranque de temporada deseado al ubicarse en la última posición de la tabla de clasificación correspondiente al torneo Apertura 2023 de la Liga MX, por lo que admitió que su continuidad dentro del equipo “está en riesgo” si no logra derrotar este sábado al Atlanta United en el segundo partido que disputarán en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Estas declaraciones surgen luego de los crecientes rumores sobre la intención del cuadro cementero de firmar a Diego Cocca como nuevo entrenador del equipo en caso que Ferretti siga registrando los negativos resultados que ha alcanzado hasta la fecha, donde ya acumula cinco partido perdidos de forma consecutiva.

“Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes”, expresó el ‘Tuca’ durante la rueda de prensa previa al partido contra el equipo de la Major League Soccer (MLS).

Asimismo, el entrenador del conjunto celeste descartó que los jugadores de la plantilla sufran algún tipo de preocupación si realmente es desvinculado del club, debido a que están concentrados en acabar la mala racha que han registrado y por la que están trabajando bastante fuerte en cada uno de los entrenamientos para poder superar.

“No creo que lo que ustedes dicen les vaya a afectar (a jugadores). Nada les va a pasar. Ellos van a seguir con el que sea. Quiero que estén tranquilos para mañana sacar el resultado por nosotros mismos, por nadie más”, señaló.

Para finarlizar, el director técnico de Cruz Azul aseguró que el equipo debe salir a ganar sí o sí para poder clasificar a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, esto debido a que el Atlanta United también cayó ante el Inter de Miami de Lionel Messi 4-0; la victoria de este partido le daría los puntos necesarios a los celestes para avanzar de ronda.

“Presión siempre hay. Tomarlo como una Final. Es matar o morir. No hay de otra y entonces los jugadores son conscientes de lo que se juega mañana y creo que todos saben lo que estamos jugando. Tengo un grupo maduro. De jugadores con mucha experiencia y vamos a enfrentar a un buen equipo que pretende lo mismo y veremos quien logra el pase”, indicó.

