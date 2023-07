Niño hispano que cayó de décimo piso en El Bronx murió a causa de una cerradura defectuosa en el balcón de su apartamento, según sus padres

Un menor de 4 años de El Bronx perdió la vida cuando cayó desde el décimo piso del apartamento de su familia por una cerradura rota de la puerta del balcón, dice una demanda.

La madre, Yandra Minaya, de 35 años, estaba preparando a su hija menor de 11 once meses para darle un baño cuando se percató que no escuchaba a su hijo, Jayden, en la otra habitación.

La mujer se empezó a asustar y comenzó a llamar al niño, después observó que la puerta del balcón se abría, expresó su esposo Edward Castillo a New York Post.

Minaya se asomó por la barandilla y vio lo peor, su pequeño niño había caído al vacío y su cuerpo estaba en el cemento a las afueras del edificio de Noble Avenue.

El infante murió a causas de sus heridas tres días después.

“Mi esposa amaba mucho a nuestro hijo”, expresó Castillo, de 33 años, con un nudo en la garganta.

“Si no fuera por nuestra hija, habría ido tras nuestro hijo”, agregó, y señaló que había estado trabajando en un taller de carrocería durante el suceso el 24 de julio de 2021.

La familia había estado en el apartamento solo dos semanas, indicó el padre.

Castillo dijo que en ese momento llamó al administrado del edificio, SimplyBetter Apartment Homes, “dos o tres días” después de mudarse para que arreglaran la cerradura dañada.

“Nos dijeron que iban a traer a alguien para que viniera a arreglarlo, y trajeron a alguien para que trabajara en el baño”, explicó Castillo. “No tocaron la puerta”.

La familia de Jayden, quienes buscan daños no especificados, está demandando a Simply Better y al arrendador NYSANDY6 Noble LLC en la Corte Suprema de El Bronx por negligencia, al no arreglar la cerradura o poner advertencias sobre el defecto en la puerta.

“Este es un hecho tan común por el que los propietarios de Nueva York han sido citados cientos de veces”, señaló Joseph Ginarte, el abogado de la pareja. Los propietarios “abogan y siguen pateando la lata por el camino”.

La muerte del infante ha afectado a sus padres, quienes sufre de depresión, indicó Castillo.

Tras la muerte de Jayden, el padre dijo que lloró tanto en el taller de carrocería donde laboraba que tuvo que renunciar y que desde ese momento no tiene empleo.

“Mi vida ha cambiado, como un giro completo de 180 grados”, dijo Castillo. “Mi esposa y yo estábamos felices con nuestras vidas”.

“Tuvimos un niño y una niña… Ahora que solo tenemos uno, es como un recordatorio de que [Jayden] no está aquí con nosotros”.

