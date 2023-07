Niño murió al caer al vacío desde 4to piso en su hogar en Nueva York

Un niño de cuatro años murió ayer después de caerse por una ventana en su domicilio de un cuarto piso en un edificio en Brooklyn (NYC).

El fatal incidente ocurrió poco después de las 2 p.m. del lunes en 3301 Farragut Road, vecindario sección East Flatbush, informó la policía de Nueva York.

El niño años aterrizó en el pavimento en un callejón a lo largo de Farragut Road. Fue llevada al Kings County Hospital, donde lo declararon muerto.

“Fue horrible”, dijo a ABC News un testigo que vio el cuerpo del niño en el suelo. “Estoy tratando de sacarlo de mi cabeza. Podías ver que no había vida en él”.

No está claro si había alguna barrera en la ventana o qué hizo que el niño se cayera del apartamento. La investigación sigue abierta.

Fue la tercera vez en pocos días que un niño se cae por una ventana residencial en la ciudad de Nueva York. Los otros dos casos más recientes tuvieron lugar en Harlem, donde milagrosamente ambos resultaron gravemente heridos, pero vivos.

En la víspera, la lluviosa noche del domingo un hombre cayó fatalmente de una lujosa residencia en el Upper East Side de Manhattan, aterrizando en el techo de un edificio adyacente.

En el caso de los niños que caen al vacío, este tipo de accidentes suceden con más frecuencia a medida que sube la temperatura en la ciudad y los adultos abren las ventanas para refrescar los espacios. Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

