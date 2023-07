Andrea Legarreta llora una lamentable partida: “No esperaba despedirte tan pronto”

La mexicana Andrea Legarreta el pasado domingo en horas de la noche compartió un afligido mensaje, debido a que la tristeza embarga actualmente a su familia, pues aprovechó su perfil en la red social de la camarita para anunciarle a sus más de seis millones de seguidores que su madre falleció. Sin embargo, no reveló la causa de la muerte.

La actriz y conductora compartió una galería de fotos donde está su madre, padre y sus hermanos en momentos destacados de sus vidas, al tiempo que la primera fue una de las más llamativas por ser en blanco y negro y la mano de todos juntos.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, comenzó diciendo en el extenso mensaje.

“¡Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad! Vuela alto amor!! Dios contigo mi reina!! Nuestra CHABELITA!! Gracias!! Gracias!! Gracias!! Descansa amorcito… Aquí te cuidamos a mi papi… Te amamos amor eteno!! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo… Por y para ti”, finalizó en la dedicatoria.

Famosos envían palabras de condolencias

La publicación supera los 300 comentarios de diversos usuarios de la red social de la camarita, aunque destacadas personalidades del mundo del entretenimiento se tomaron unos segundos de su tiempo para dedicarle emotivas palabras en medio del fuerte dolor que atraviesa, algunos fueron: Carlos Rivera, Maribel Guardia, Alessandra Rosaldo, Gaby Espino, David Zepeda, Galilea Montijo, Jacky Bracamontes, entre otros.

“Te abrazo con todo mi corazón Andy. Mis oraciones al cielo”, “Lo siento profundamente Andy, te abrazo con toda mi alma. ¡Dios bendiga a tu mami eternamente”, “No puedo creer la noticia, lo lamento muchísimo, tuvieron la mejor relación siempre y eso siempre te dará paz”, “Querida Andy, te abrazamos con todas nuestras fuerzas y desde el corazón, lo sentimos muchísimo”, “Adorada, no hay palabras para este dolor! Pero sí, que sepas que estamos contigo en tu proceso”, “Lo siento en el alma Andrea. Un abrazo para ti y tu familia. Mucha luz y fortaleza. Dios bendiga a tu bella mamá”, fueron algunos de los mensajes.

