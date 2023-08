Cuál es la agenda económica de Ron DeSantis, aspirante presidencial y gobernador de Florida

El gobernador de Florida y aspirante presidencial republicano, Ron DeSantis, presentó este lunes una agenda económica que implementará en el caso de que sea electo como presidente de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con información de CNBC, la agenda económica de DeSantis está destinada a impulsar el crecimiento nacional a partir de implementar cambios en la relación comercial de Estados Unidos con China, así como la anulación de ciertas regulaciones de la administración de Joe Biden.

Asimismo, DeSantis anunció su intención de continuar enfrentando a las corporaciones que promueven ideales denominados como “woke”, un término que ha sido asociado con ideas progresistas y “políticamente correctas”.

El plan de 10 puntos del candidato presidencial republicano, denominado “Declaración de Independencia Económica” y reseñado por CNBC, también busca combatir los esfuerzos para promover vehículos eléctricos y responsabilizar a las universidades por la deuda de préstamos acumulada por sus estudiantes.

“El objetivo de nuestra Declaración de Independencia es simple: Nosotros, el pueblo estadounidense, ganamos. Ellos pierden”, dijo DeSantis mientras detallaba el plan en Rochester, New Hampshire.

El plan busca lograr un crecimiento anual del 3% a través de una amplia serie de reformas fiscales destinadas a incentivar la inversión nacional, al tiempo que restringe la posibilidad de lobby por parte de extranjeros.

Otro de los aspectos principales que DeSantis propone es la prohibición a los miembros del Congreso de comprar y vender acciones en el mercado de valores.

La agenda de DeSantis también implicaría controlar la Reserva Federal ordenándole centrarse únicamente en la estabilización de precios. De esa forma, la Reserva Federal ya no tendría como objetivo lograr el pleno empleo en Estados Unidos.

“La Fed debe centrarse en precios estables; no es un ingeniero social y no puede permitirse ser un planificador económico no responsable”, dijo la campaña, según reseñó CNBC.

El plan también ordenaría al Departamento de Justicia que se enfoque en las iniciativas de diversidad, que su campaña afirma fomentan la discriminación.

Sigue leyendo:

– Alguacil lidera investigación criminal a Ron DeSantis por enviar inmigrantes a Martha’s Vineyard

– Gobernador de Florida, Ron DeSantis, sale ileso de accidente de automóvil en Tennessee

– Ron DeSantis despide a parte de su personal y reduce los viajes de campaña al caer las encuestas por debajo del 20%