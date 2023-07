Video: Danna Paola y Steve Aoki estrenan su tema ‘Paranoia’ en el festival Tomorrowland

La cantante Danna Paola continúa dejando huella a nivel internacional, tanto así que el sábado se presentó en el festival Tomorrowland, junto a Steve Aoki.

La también actriz de 28 años fue una de las invitadas del DJ para presentar su nueva colaboración “Paranoia”, en el festival de música electrónica que se celebra en Bélgica.

“TOMORROWLAND HERE WE GO. Que locuraaaaa, que sueño estar aquí! Thank you friend this is crazyyyyy ?? VAAMOSSSSS!”, escribió la mexicana en redes sociales.

Durante su presentación, Danna Paola lució un vestido negro con manchas rosas y no dejó de gritar “Viva México”, poniendo en alto el nombre de su país.

La intérprete de “Oye, Pablo” también se presentará este domingo en el festival, pero esta vez, junto a Dimitri Vegas & Like Mike.

“Round 2!!! Mañana MÉXICO PRESENTEEEEEEE #tomorrowland VAMOOOOOSSS!”, compartió en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que una artista mexicana se presenta en este festival, pues el año pasado Kimberly Loaiza fue invitada especial.

Sigue leyendo:

· Danna Paola presume su atuendo hecho a mano por artistas totalmente mexicanos: “Me sentía diosa”

· Danna Paola y Alex Hoyer posan en ropa interior para campaña de San Valentín de Calvin Klein

· Danna Paola y Alex Hoyer no están comprometidos, él asegura que no le ha dado el anillo aún