Danna Paola presume su atuendo hecho a mano por artistas totalmente mexicanos: “Me sentía diosa”

Danna Paola fue una de las artistas invitadas a los Premios Juventud 2023, los cuales se celebraron en el Coliseo de Puerto Rico este jueves 20 de julio.

La cantante y actriz mexicana dio detalles de lo que fue su atuendo, que en principio fue criticado en las redes sociales. El outfit de Danna Paola consistió en una malla con múltiples agujeros con brillos que permitían ver en su tonalidad su ropa interior de color negro. Los altos tacones negros y atados por encima de los tobillos destacaban aún más su figura y toda la vestimenta.

Este atuendo tiene una historia especial detrás, pues está hecho por talento 100% mexicano y ella así lo resaltó en una publicación en redes sociales sobre esto. “300 metros de cadena hechos a mano con más de 100 horas de trabajo… diseño 100% mexicano 🇲🇽 JUST ICONIC!!! Me sentía DIOSA, SIRENAAAAAAA”, fue lo que dijo Danna Paola.

En las redes sociales las críticas no faltaron, pues a muchos no les pareció atractivo ni elegante el look que la cantante y actriz mexicana.

“Parece que va a la playa, elegancia cero”, “Eso no es elegancia”, “Yo no sé si a eso se le puede llamar outfit”, “¿O sea que el buen gusto, la elegancia ya no se utiliza? Y si esto es moda, Dios lo que les espera a las futuras generaciones”, “Traje de baño, normal, se ve muy linda, pero no es innovador” y “¿Por qué ahora no dejan nada a la imaginación? Todas usas esos tipos de vestidos tan vulgares. Mejor que vaya en lencería y listo” son parte de esos mensajes que recibió la intérprete por su vestimenta.

Este es el segundo año consecutivo en el que Danna Paola recibe críticas por su atuendo en Premios Juventud. El año pasado no se salvó al usar un vestido verde fluorescente de transparencias. En la parte inferior del vestido, tenía plumas del mismo color. Esto lo acompañó con unos guantes negros de látex por sobre los hombros.

Los internautas señalaron ampliamente que, además de no gustarles del todo el look, la cantante lucia muy delgada.

“Cuida tu salud”, “¿Por qué está muy flaca?”, “Eras muy bonita llenita”, “¿Quién le hizo tanto daño?”, “Se le ven los huesos”, “Extraño a la Danna de antes” y “Me da miedo que se rompa” son algunos de los mensajes que la cantante y actriz mexicana recibió el año pasado tras su paso por la alfombra roja de los Premios Juventud.

Sigue leyendo: