Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anuncia su retiro de los escenarios de manera indefinida

El cantante Eduin Caz publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a sus fans. Y es que el vocalista de Grupo Firme dio a conocer que, tras cumplir 30 años de edad y concretar varios sueños, es momento de dejar los escenarios, aunque no especificó si será temporal o definitivo.

“Qué maravilla llegar a los 30 años, con un público espectacular y en otro país, Costa Rica”, dijo el intérprete de “Ya Supérame”.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida“.

Eduin Caz aseguró que ha perdido muchas cosas que no regresaran, por eso es que considera alejarse del medio para pensar en él y sentirse bien consigo mismo.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, agregó.

El mensaje de Eduin Caz

“No es el fin de Grupo Firme no me voy hacer solista solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. Gracias familia”, finalizó.

