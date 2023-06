Eduin Caz es fuertemente criticado por su radical cambio de look y aseguran que no le favorece

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, de manera constante se ve envuelto en polémicas por su comportamiento y es que para ninguno es un secreto que tiene problemas con las bebidas alcohólicas y recientemente se separó de la madre de sus hijos, tras una presunta infidelidad.

Hace una semana se volvió tendencia en las diferentes redes sociales debido a que Daisy Anahy dio a luz al hijo más pequeño que tienen en común, hecho que llevó a diversas personalidades en el mundo del entretenimiento a felicitarlos a ambos por traer al mundo un bebé sano.

Sin embargo, eso quedó atrás y fue el pasado domingo cuando compartió una galería de fotos mientras se encuentra dentro de uno de sus coches en San Diego, California, aunque lo llamativo fue verle su look porque lo cambió de manera drástica al decidir colocarse unas trenzas en su cabello.

“Felicidades te ganaste una rifa que va directito a CHTM”, fue el mensaje que acompañó las imágenes en la aplicación, donde supera los ocho millones de seguidores.

Los seguidores de Caz se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre su nueva apariencia y es que varios rechazaron la manera en como se ve actualmente. De hecho, consideran que simplemente estaría buscando en ser el centro de todo para que no dejen de mirarlo. Por ello, los comentarios negativos no faltaron.

“Qué ridículo con esas trenzas”, “Ya no encuentra cómo llamar la atención”, “Cada día más ridículo, lo que quiere es llamar la atención”, “OMG por favor quítate ese pelo, te mirabas mejor antes”, “Pobre muchacho, más vacío no puede estar”, “Le afectó juntarse con 6ix9ine”, “Justo cuando pensaba que más ridículo no podía ser”, “Entre más hijos tiene más naco y ridículo se viste”, “Impresionante el hate, la envidia y el ardor de la gente en sus comentarios”, “Ay mijo, qué te hiciste en las greñas?”, “Este tipejo cómo llamar la atención, primero los miles de engaños, después el divorcio y ahora esto”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

