Lili Estefan se ausenta en ‘El Gordo y La Flaca’ y Clarissa Molina la reemplaza con un look de infarto

La dominicana Clarissa Molina siempre es bien recibida por la audiencia de ‘El Gordo y La Flaca‘ cuando cubre a su compañera Lili Estefan, y es que esta oportunidad se encuentra disfrutando de unos días libres para luego regresar con sus actividades cotidianas.

A su vez, la presentadora de televisión se mostró bastante alegre tras acompañar a Raúl de Molina, quienes se encargaron de hablar de los temas que se encuentran en tendencia en el acontecer del mundo del entretenimiento, como cada día.

Molina lució su cabello suelto con algunas ondas que le dieron un toque delicado a su look, porque llevó puesto un conjunto color turquesa acompañado de un corsé que la hizo ver bastante elegante, pero acorde para una emisión más del programa que transmiten a través de Univision.

“Comenzamos con @rauldemolina acompañado por @clarissamolina, nuestra @liliestefan está disfruta sus vacaciones”, fue el mensaje compartido con el video.

“Qué sorpresa. Me entero yo cuando llego aquí hoy, porque no lo sabía que Lili está de vacaciones esta semana, no me había dicho nada, y veo a Clarissa que está haciendo el show conmigo, qué felicidad. Es como si hiciera el show con Mía (su hija), aunque tú te portas un poquito mejor que Mía”, expresó el conductor Raúl de Molina.

Los usuarios de la red social de la camarita se pronunciaron por el video que fue compartido en la cuenta oficial, pues varios destacaron lo bien que lució la dominicana, al tiempo que otros se enfocaron en su belleza y se lo recordaron. Sin embargo, algunos vieron un poco más allá y creen que se realizó algún tipo de retoque estético tras creer que no se ve como de costumbre.

“Lindo traje Clarissa”, “Raúl tiene mucha razón, así como hablan de los artistas, también le tienen que preguntar a ella de sus relaciones”, “Como siempre Carlitos queriendo robarse el show, quiere estar siempre frente a la cámara, debería ser presentador”, “Dios te siga bendiciendo Clarissa Molina”, “Clarissa Molina qué hermosas estás”, “Bella que está la Clarissa”, “¿Qué se hizo Clarissa en la nariz? Se ve rara”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

