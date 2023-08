New York Yankees reaccionan en la Fecha Límite de Cambios y adquieren a dos lanzadores

Los New York Yankees no se quedaron de brazos cruzados en la fecha límite de cambios de MLB y lograron adquirir a dos relevistas que esperan puedas ayudar a reforzar el bullpen de la mejor manea posible, sin embargo, sorprendió que el equipo no se reforzara con un bateador teniendo en cuenta los problemas ofensivos que han tenido