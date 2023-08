Niño dispara y mata a otro con un rifle después de jugar con pistolas de juguete en Alaska

Un niño que jugaba con pistolas de juguete disparó y mató a otro con un rifle cargado que encontró, en una tragedia registrada en una ciudad de Alaska.

Según un comunicado de la policía estatal de Alaska, el incidente ocurrió alrededor de la 1:45 am del domingo, momento en el que las autoridades informaron sobre la muerte de un niño en Mountain Village.

Los dos niños estaban jugando adentro de una casa con pistolas Nerf cuando ocurrió el fatídico evento; el niño, sin saberlo, tomó un rifle cargado y apretó el gatillo, lo que resultó en un desenlace fatal.

Los funcionarios no han identificado públicamente al niño involucrado en el accidente y se abstienen de divulgar las edades de los involucrados, por respeto a la comunidad en duelo y para proteger la información juvenil.

Un adulto estuvo presente en la residencia durante el incidente, pero las autoridades han declarado que no se presentarán cargos en relación con el trágico accidente, según apunta la cadena CBS.

Alaska State Troopers no dijo explícitamente si el tiroteo fue accidental, pero en lo que va del año, ha habido al menos 229 tiroteos no intencionales por parte de niños en Estados Unidos, lo que resultó en 81 muertes y 156 heridos, según datos analizados por el grupo de defensa Everytown for Gun Safety.

A pesar de la baja incidencia de tiroteos no intencionales que involucran a niños, tanto Everytown como el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence destacan la necesidad de leyes de armas más estrictas en Alaska.

Actualmente, al carecer de leyes de almacenamiento seguro, el estado ha presentado un proyecto de ley que requiere el almacenamiento seguro de armas de fuego cuando los niños o personas prohibidas puedan acceder a ellas. Sin embargo, el proyecto de ley aún no se ha aprobado.

