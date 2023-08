Pasajero borracho abusó sexualmente de jovencita de 16 años y su madre en pleno vuelo de Delta que salió de aeropuerto JFK a Grecia, alega demanda

Una madre y su hija, pasajeras de un vuelo de Delta Air Lines, reclaman $2 millones en compensación luego de que fueran abusadas sexualmente por otro viajero en pleno avión.

Los documentos del recurso legal, presentado el martes en la Corte Federal de Brooklyn, hacen referencia al incidente reportado el 26 de julio de 2022 en un viaje que despegó del Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) con destino a Atenas, Grecia.

Según las demandantes, el sujeto – cuya identidad se desconoce – se tomó al menos 10 bebidas con vodka y un vaso de vino antes de empezar a acosar a la menor de 16 años y a su progenitora.

La familia alega que el personal del vuelo, que se extendió por nueve horas, “evidentemente ignoró” los pedidos de auxilio que incluyeron dejar de suministrarle alcohol al sospechoso. Aparentemente, a pesar de que sabían que el hombre estaba ebrio, le siguieron sirviendo alcohol.

Tras los hechos, los empleados de la aerolínea supuestamente dejaron que el hombre abandonara el avión sin inconveniente y sin notificarle a las autoridades en el país europeo del alegado asalto.

“Lo que les ocurrió a ellas durante el vuelo no solo fue una pesadilla, era completamente prevenible“, dijo el abogado Evan Brustein, según citado por The New York Post.

Al presunto pervertido se le señala por poner sus manos en la espalda de la menor, hacer gestos obscenos, gritar y exigirle a la víctima que le diera su dirección y otros datos personales.

El hombre además habría dicho que no le importaba que la joven fuera menor.

Cuando la madre se quejó, alegadamente, un auxiliar de vuelo le pidió a la mujer que fuera paciente. En lugar de mover al sujeto a otro asiento, le indicó al hombre que dejara de hablarle a las víctimas. Ante esto, el sospechoso tildó a madre e hija de “jodi*** pu***”.

El individuo, que dijo que era de Connecticut, en un momento se fue al baño a vomitar ruidosamente antes de regresar con un vaso con vino.

La demanda señala que la adolescente empezó a experimentar un ataque de pánico y puso su rostro en la falda de la madre. Nuevamente, sintió las manos del hombre subirle por la espalda. Seguidamente, tocó su sostén y se movió sobre el cuerpo de la víctima, plantea la demanda.

La jovencita saltó de su asiento llorando cuando alegadamente el depredador le agarró la pierna a la madre. La progenitora también se levantó de su asiento y le gritó que se detuviera.

En ese momento, las víctimas cambiaron de asiento por lo que restaba del viaje.

Cuando el avión aterrizó, la aerolínea le ofreció 5,000 millas de vuelo gratis como retribución al mal rato. No está claro si aceptaron el crédito.

Delta no ha comentado específicamente sobre los detalles de la demanda, pero insistieron en que tienen cero tolerancia a clientes que incurren en comportamiento inapropiado e ilegal.

