Amanda Serrano pacta con la Professional Fighters League para regresar a pelear en MMA

La puertorriqueña Amanda Serrano, campeona mundial en siete divisiones y una de los rostros más reconocidos en el boxeo internacional, se convirtió este miércoles en la nueva firma de la Professional Fighters League (PFL) para integrarse en su staff de peleadores de MMA.

A pesar de ser poca conocida por su papel en disciplinas de combate alternas como el Jiu Jitsu o la MMA, Serrano decidió pactar con la PFL para que peleara en exclusiva para dicha liga deportiva.

En la asociación entre la PFL y la pugilista se espera que que sea parte de la Super Fight Division, el nuevo PPV estrella de la compañía que aspira a regresar al octágono a la campeona mundial.

Serrano ya ha peleado anteriormente en MMA, donde tiene récord de 2-0-1 con sus dos victorias por sumisión mientras que en Jiu Jitsu mantiene invicto 5-0.

“Me uní a la PFL PPV Super Fight Division debido a su formato revolucionario que empodera a los luchadores como nunca antes. El compromiso de la PFL de promover eventos de pago por evento de alto perfil con algunas de las estrellas de MMA más grandes del mundo muestra una oportunidad increíble. para elevar mi carrera a nuevas alturas y demostrar mi habilidad más allá del cuadrilátero”, declaró Serrano.

Posteriormente habló sobre que su relación con el boxeo es histórica pero siempre ha tenido afinidad por la MMA y el Jiu Jitsu y ahora tendrá el poder para demostrarlo sobre el octágono.

“Puede que se me conozca por el boxeo, pero siempre he amado y entrenado en MMA y Jiu-Jitsu, sabiendo que esas habilidades solo aumentarían mi habilidad cuando voy en contra cualquier oponente. El compromiso de la liga con la igualdad de género, brindando igualdad de oportunidades y reconocimiento a las luchadoras, también es una fuerza impulsora detrás de mi decisión. No puedo esperar para volver a la jaula y ofrecer actuaciones emocionantes y momentos inolvidables para los fans de todo el mundo”, añadió.

Serrano es una de las peleadoras históricas del boxeo femenino, acumulando un registro de 44 victorias (30 KO), con dos derrotas y un empate.

Sigue leyendo: