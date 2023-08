Irán y Bielorrusia firma un acuerdo de cooperación militar en medio de tensiones con Polonia y la llegada de armas nucleares

El ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin, acordó el pasado martes, mismo día que dos helicópteros sobrepasaron la frontera de Polonia en una escalada de las tensiones y la misma semana que Alexandr Lukashenko dijo que ahora su país oficialmente tiene armas nucleares en su territorio.

De acuerdo a las autoridades iraníes durante una visita de los bielorrusos, este acuerdo en la cooperación militar entre ambos países, que apoyan abiertamente a Rusia en su guerra con Ucrania, ocurre para profundizar e intensificación de la cooperación bilateral debido a posibles amenazas.

Ambas partes abordaron las perspectivas de cooperación en el empleo y preparación de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, Polonia se enfrenta a una nueva fase de la guerra híbrida planteada por Bielorrusia, y que se ha incrementado con la llegada de las tropas rusas del grupo Wagner a su territorio.

Este martes, las autoridades polacas denunciaron que dos helicópteros bielorrusos entraron a su territorio y fueron captados en vídeo. Este hecho fue notificado a las autoridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que en peor de los casos pudiera tener como resultado una respuesta militar de sus aliados contra los “amigos“ de Moscú.

🔴 #AHORA | Imágenes de los helicópteros de Bielorrusa que cruzaron la frontera con Polonia. Aún no hay una declaración oficial por parte de Minsk. pic.twitter.com/KDTgd589aq — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 1, 2023

La agencia de noticias Reuters informó a 20 minutos de que se conociera el incidente que el encargado de negocios de la embajada de Bielorrusia ha sido convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Polonia tras la violación del espacio aéreo por parte de dos helicópteros de Bielorrusia.

Además, esta semana el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró que la mitad de las armas nucleares tácticas rusas prometidas por el Kremlin ya han sido desplegadas en territorio de la antigua república soviética, en medio de acusaciones de Polonia de que ahora los bielorrusos representan una amenaza para sus fronteras.

El presidente, con casi 30 años al mando de Bielourrusia dijo que más de la mitad de las armas nucleares que había que desplegar, ya han sido entregadas y emplazadas en diversos puntos, lo que representaría seguridad para su país.

Vladimir Putin junto a su homólogo Alexander Lukashenko. Crédito: Sergei Guneyev / Sputnik | AFP / Getty Images

“No quiera dios que tengamos que usar esas armas. Sea como sea, espero que no ocurra. Nosotros no entramos en ningún huerto, pero, por favor, no entren en el nuestro. Nosotros garantimos nuestra seguridad con ayuda de nuestros amigos”, dijo cerca de la frontera con Polonia.

Lukashenko, aseguró en junio que no dudará en utilizar las armas nucleares entregadas por Rusia en su territorio si su país es agredido por alguna potencia extranjera. El principal aliado de Moscú indicó que las armas nucleares rusas estarían en su territorio para prevenir “que algún bastardo no se ocurra pisar suelo bielorruso“.

Con información de EFE

