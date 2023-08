La protagonista de “Senda Prohibida”, serie de ViX, dice no verse a sí misma como una belleza despampanante

Ela Velden confiesa que su protagónico en la serie “Senda Prohibida” (Vix), ya disponible en la plataforma digital, le devolvió seguridad en sí misma aunque sigue sin verse una belleza despampanante y trabaja para mejorar su piernas.

“Hacer un personaje que se para y que se sabe guapa y que todo el mundo la miraba y que bailaba exótico, pues sí me hizo como que recobrar esa seguridad que tal vez había perdido, y que es como que ‘¡ay!, pues tal vez no soy una belleza despampanante’, pero puedo tener esta seguridad si me planto”.

Pero, ¿no te ves despampanante?

¡Noo! Creo que ahorita me veo (en el cartel de la serie) y digo ¡wow, qué bonita!, pero no es algo que cuando me veo al espejo diga ¡wow, qué hermosa soy!, ¡jajaja!

“Nosotras como mujeres tenemos esta lucha de la belleza, del cuerpo, de todas estas ideas que nos han ido metiendo de los estándares de belleza, pero es recobrar realmente nuestra esencia y saber quienes somos y descubrir que el amor propio viene desde la aceptación”.

La actriz además confiesa la parte de su cuerpo que más lucha por mejorar. “Yo trabajo mucho en mis piernas porque soy muy chiquita y si como mucho mis piernas se ponen muy grandes; entonces, sí es como ‘¡ok! tengo que trabajar’, y cuando me veo al espejo sí es como que ¡ay, mis piernitas!”.

Sigue Leyendo más de Ela Velden aquí:

· Hablemos de “Senda Prohibida”, la nueva serie de ViX, una producción de Giselle González

· Ela Velden ve diferente el amor tras romper con Emiliano Zurita