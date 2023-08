“No había nada que resolviera los problemas que tenemos”, gerente general de los Yankees explicó por qué no hicieron movimientos grandes en el periodo de cambios

Los New York Yankees solo incorporaron dos jugadores de bajo perfil durante el periodo de cambios y Brian Cashman, gerente general de los New York Yankees, explicó que no hubo ningún canje disponible para que ayudara a resolver la situación del equipo de cara al resto de la temporada