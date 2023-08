Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 3 al 9 de agosto

Jorge Drexler en Prospect Park

Como parte del festival BRIC Celebrate Brooklyn!, este jueves 3 de agosto disfrute del sonido del cantautor de renombre mundial Jorge Drexler, quien combina los ritmos tradicionales de su Uruguay natal con samba, bossa nova, pop, jazz, ambient e incluso EDM. Su música se define por juegos de palabras melancólicos y experimentación sonora, a menudo desglosando los materiales de instrumentos como la guitarra para crear nuevos sonidos emocionantes. También actuará Cimafunk, cuya música infunde ritmos clásicos cubanos con afrobeat, funk y hip-hop. La cantante uruguaya-argentina nominada al Latin Grammy, Julieta Rada, abrirá el espectáculo. A las 7:00 pm (puertas abren a las 6:00 pm) En el Lena Horne Bandshell (9th Street & Prospect Park West Brooklyn).Información: www.bricartsmedia.org.

Cortesía

La Orquesta de Eddie Palmieri en el Lincoln Center

Este jueves 3 de agosto, el Lincoln Center celebrará al compositor, director de orquesta, pianista y nativo de Spanish Harlem, ganador de 10 premios Grammy, Eddie Palmieri, con la presentación de su orquesta de 15 músicos, quienes interpretarán sesenta años de éxitos del salsero de Nueva York, quien por motivos de salud no podrá estar presente en el escenario. Llegue temprano para recibir clases de baile de la reconocida instructora Talia Castro-Pozo, quien lo preparará con los pasos básicos que necesitará para bailar durante el concierto. Gratis. A las 7:00 pm en la Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). Información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city.

Cortesía Lincoln Center

Voces africanas en Bryant Park

Como parte del programa Picnic Performances, este viernes 4 de agosto se realizará el concierto Carnegie Hall Citywide: Ndlovu Youth Choir en Bryan Park. Proveniente de Sudáfrica con voces potentes, coreografías deslumbrantes y sensibilidades irresistibles de música pop, el coro juvenil Ndlovu ha llevado esperanza y alegría a innumerables fanáticos en todo el mundo. Recientemente se convirtió en el primer coro en llegar a la final de America’s Got Talent, y el grupo continúa encantando al público mundial con ritmos africanos palpitantes y energía electrizante. Gratis, de 7:00 a 9:30 pm. Información: bryantpark.org.

Cortesía Bryant Park

Grupo Rebolu en el Flushing Town Hall

Este sábado 5 de agosto, el Flushing Town Hall presentará al Grupo Rebolu, un conjunto afrocolombiano cuya música está cargada de energía, historia y bailabilidad en un concierto familiar apto para todas las edades. Originalmente fundada por el vocalista/compositor/gaitero Ronald Polo y el maestro percusionista folclórico Morris Cañate, pronto se unió al dúo Johanna Castañeda como vocalista principal. Juntos han estado promoviendo las ricas tradiciones musicales de sus antepasados, los afrodescendientes de la costa caribeña de Colombia. El concierto comenzará con un taller de baile a las 3:00 pm, dirigido por la directora de baile y coreógrafa de KFSD , Karla Florez. Los asistentes aprenderán los ritmos populares de Puya, Chandé y Cumbia con su método “Somos Cumbia, Somos Familia”. Para obtener más información o boletos, visite: https://www.flushingtownhall.org/event-detail.php?id=410 o llame al: (718) 463-7700 x222.

Foto: Bryan Bravo

Celebración de los 50 años del hip-hop

Celebre los 50 años de hip-hop este domingo 6 de agosto, en un concierto organizado por Special Ed, el prolífico rapero de Brooklyn cuyos mayores discos en solitario fueron los éxitos “I Got It Made” y “Think About It”. Boot Camp Clik MC Buckshot también actuará con su grupo Black Moon, cuyo éxito de 1992 “Who Got The Props?” los catapultó. Completarán el evento: Nice N Smooth, quien encabezó las listas de rap estadounidenses con “Sometimes I Rhyme Slow”; Rah Digga y Rampage, parte del Flipmode Squad, un grupo de MC animados y talentosos que se unieron alrededor de Busta Rhymes; la rapera de Queens, Sweet Tee, que estalló con “It’s My Beat” (con DJ Jazzy Joyce); y la MC Sparky D de Brooklyn, que se hizo un nombre en las guerras de Roxanne de finales de los 80. Gratis. En el Coney Island Amphitheater (3052 W 21st St, Brooklyn). De 5:00 a 9:00 pm. Información: https://cityparksfoundation.org.

Cortesía

Cine mudo en el MoMA

Únase al MoMA para celebrar la Semana del Cine Mudo, desde ya hasta el 8 de agosto, un tributo especial a la creatividad sin igual de estos primeros tesoros cinematográficos, que reúne obras recién conservadas, todas presentadas con acompañamiento musical en vivo. Se estima que solo sobrevive el 20 por ciento de las películas realizadas entre 1895 y 1930 y el Museo de Arte Moderno conserva un importante archivo de dichas películas. También puede ver proyecciones bajo las estrellas en noches selectas en el Jardín de Esculturas. Para horarios e información, visite: https://www.moma.org

Cortesía MoMA

Salsa en South Street Seaport

Todos los miércoles del mes agosto, en el Tin Building by Jean-Georges ubicado en South Street Seaport (Pier 17, 96 South Street), disfrute de una serie especial de salsa de verano gratuita, con la música en vivo de Tres del Solar. Originario de Cuba, Nelson Rodríguez es un consumado vocalista, guitarrista y director musical de Tres del Solar, una banda que toca una amplia gama de música tradicional cubana mezclada con latin jazz y salsa. El evento comienza con una clase de salsa para principiantes de 7:00 pm a 7:30 pm, con Noemie La Tomasa, dos veces campeona de salsa francesa. Gratis. Para obtener más información, visite: https://tinbuilding.com/page/about

Nomad Girl, frescura italiana



Con pastas frescas hechas en casa y una variedad de paninis y cafés, abrió recientemente sus puertas Nomad Girl, ubicado en el corazón del vecindario Nomad. Concebido por veteranos de la hospitalidad, Alex Cesaria y Rich Simeone, el lugar de moderna decoración ofrece comida italiana sin pretensiones pero con ingredientes orgánicos de alta calidad.

Cortesía Nomad Girl

En el menú, creado a través de una colaboración con el Chef Fernando Baez (ex de Bottega del Vino), destacan los Gnocchi Ciccio Bello, ñoquis rellenos de tomate y mozzarella servidos una salsa de tomate y pesto; el Trofie Pesto e Burrata, espirales de pasta servidos en pesto de albahaca con tomates cherry, cubiertos con burrata cremosa; y los paninis, tales como el Tentazina, hecho con camarones, mozzarella ahumada, rúcula, prosciutto y salsa roja; Il Forzuto, que lleva pechuga de pollo orgánica, mozzarella, tomate y salsa pesto; y el Milanese, con filet mignon curado, rúcula y palmito. Con una amplia terraza frontal, el lugar está abierto para desayunos, almuerzos y cenas, brunch los fines de semana, desde las 7:30 am. Ubicado en el 1151 Broadway, para reservar, visite: http://nomadgirl.nyc.

Cortesía Nomad Girl

La agenda se publica todos los jueves.