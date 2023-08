Errol Spence vs. Terence Crawford se posicionó como la sexta pelea que más dinero recaudó en entradas con $21 millones de dólares

El pasado sábado se conoció a un nuevo campeón indiscutible del boxeo en la categoría de peso welter, el estadounidense Terence Crawford venció por nocaut en el noveno round a Errol Spence para conseguir los 4 títulos del peso y convertirse en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en dos categorías diferentes.

Antes del primer campanazo se sabía que este combate sería de los más importantes del año, y una vez terminó las cifras que dejó sin duda entraron a la historia, pues esta pelea se convirtió en la sexta que más dinero recaudó en Las Vegas.

Poco más de 19,900 personas asistieron al T-Mobile Arena de Las Vegas para esta pelea, la cual recientemente se confirmó que recaudó $21 millones de dólares en boletería, según el portal especializado TalkSports.

Terence Crawford junto a sus 4 cinturones de campeón mundial /Getty Images

Esta millonaria cifra posiciona a la pelea entre Spence y Crawford como la sexta que más ha recaudado en Las Vegas. La número 1 sigue siendo el legendario combate entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather de 2015.

Lista de las peleas que más recaudaron en Las Vegas

1. Mayweather vs. Pacquiao. 2 de mayo de 2015, MGM Grand Garden Arena ($72,2 millones de dólares)

2. Mayweather vs. Conor McGregor. 26 de agosto de 2017, T-Mobile Arena ($55,4 millones de dólares)

3. Canelo vs. Golovkin 1. 16 de septiembre de 2017, T-Mobile Arena ($27,1 millones de dólares)

4. Canelo vs. Golovkin 2. 15 de septiembre de 2018, T-Mobile Arena ($23,5 millones de dólares)

5. Davis vs. García. 22 de abril de 2023, T-Mobile Arena ($22,8 millones de dólares)

6. Spence vs. Crawford. 29 de julio de 2023, T-Mobile Arena ($21 millones de dólares)

7. Mayweather vs. Canelo. 14 de septiembre de 2013, MGM Grand Garden ($20 millones de dólares)

8. Mayweather vs. de la Hoya. 5 de mayo 2007, MGM Grand Garden ($19 millones de dólares)

¿Habrá revancha entre Spence y Crawford?

Al momento de pactar esta pelea la misma tenía una cláusula de revancha, la cual según algunos medios ambos pugilistas estarían dispuestos a activar. Eso si, el combate se daría en otra categoría.

Este peso lo escogería el ganador, en este caso Crawford, y tanto él como Spence coincidirían en hacerla en la categoría superwelter. “Definitivamente la revancha no tiene que ser en 147 libras. Dar 147 ya era duro para mí también. Nosotros ya estábamos hablando también de subir de peso y retar a Jermell Charlo. Así que, 154 no está fuera de mi alcance”, comentó Crawford luego de la pelea en Las Vegas.

