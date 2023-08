“Fue un circo y Messi debió ser expulsado”, entrenador del Orlando City habla sobre el arbitraje en el encuentro ante el Inter Miami

Este miércoles se llevó a cabo el encuentro de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Orlando City, considerado por muchos como el clásico de Florida, el encuentro terminó con victoria del equipo de las Garzas por 3-1 que avanza a los octavos de final de la competición.

La previa de este partido estuvo bastante álgida, pues fanáticos del equipo de Orlando vandalizaron murales dedicados a Lionel Messi en Miami, por lo que desde el inicio del partido ya había un ambiente tenso entre ambos equipos.

Este roce se vio en la cancha, en especial con Messi, quien se le notó bastante exaltado, yendo al choque, hablando y hasta dando algunas patadas de más. Algo muy poco inusual en él, incluso llegó a ser amonestado con tarjeta amarilla apenas al minuto 21.

Lionel Messi / Getty Images

Luego del encuentro el entrenador del Óscar Pareja del Orlando City, criticó en rueda de prensa el arbitraje de la noche en el DRV PNK Stadium. “Hay un par de jugadas que son de doble amarilla para Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual, Messi debió ser expulsado hoy“, aseveró el estratega colombiano.

Por otra parte también dio a entender que no fue un arbitraje justo durante el partido. “Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así. Todo fue un circo hoy”, sentenció el entrenador del conjunto de Florida.

Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue el penal señalado para el Inter Miami en el minuto 51. El entrenador Pareja no dudó en criticar también esa decisión, para él equivocada, del árbitro.

“El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, exclamó el estratega por el penal sentenciado sobre Josef Martínez, que el mismo jugador cobró para el 2-0 parcial del encuentro.

Por ahora el Inter con la clasificación en la mano se enfrentará al Dallas FC quien viene de eliminar al cuadro mexicano de Mazatlán. El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 6 de agosto en el Toyota Stadium de la ciudad texana de Dallas.

