Ricardo Ferretti lanza mensaje a todos los críticos de la Leagues Cup: “Nadie nos obligó a venir”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, decidió responder a las recientes críticas de los entrenadores y jugadores pertenecientes a diversos equipos de la Liga MX con respecto a algunos acontecimientos registrados en los últimos encuentros de la fase de grupos de la Leagues Cup, competencia que reúne a los clubes de la Major League Soccer (MLS) y del balompié azteca.

Ferretti pidió a todos los equipos que entiendan las fallas que puedan ocurrir en este torneo debido a que es la primera vez que se organiza un campeonato que reúne a 47 clubes en un mismo momento.

“Conjuntar tres países para un torneo no es nada fácil. Sí va a haber detalles. Si en nuestro torneo hay detalles, imagine éste. Imagínese que es la primera vez que se reúnen 47 equipos, para disputar en tres semanas. Va a haber problema y va a seguir habiendo problemas. Naturalmente hay algunos inconformes”, dijo el entrenador del cuadro cementero durante la conferencia previa al duelo de la Máquina ante Charlotte.

“Estamos buscando adaptarnos, a lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo, nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir. Se platicó con presidentes, con los dueños de los equipos para formar este torneo y se anunció desde antes que así iba a ser. No podemos llegar ahorita y decir ciertas cosas”, agregó.

El veterano entrenador de los celestes se mostró confiado de que en el futuro la Leagues Cup empiece a organizar algunos encuentros en territorio mexicano para que los equipos de la Liga MX sientan que cuentan el respaldo de su afición y así poder brindarle un mayor impulso a este enfrentamiento de la Concacaf.

“A lo mejor hubiera sido interesante jugar en México, jugar en Canadá, que Canadá visitara México, así es lo más normal, pero se programó, se aceptó y ahora no se vale (quejarse). Sabíamos desde antes que veníamos a jugar contra Miami y contra Atlanta y sabíamos que sí pasábamos íbamos a seguir aquí y si pasamos no podemos decir nada porque así está programado. Lo hubiéramos dicho antes: ‘oye no es justo, oye no estoy de acuerdo’; ¡ah!, bueno, entonces el torneo se hace de una forma distinta y espero que en los próximos años así suceda”, destacó.

Sigue leyendo:

–Héctor Herrera muestra su amor por el Pachuca y asegura que no festejará ningún gol en su contra en Leagues Cup

–Cruz Azul en la búsqueda del título de la Liga MX: Están en negociaciones para traerse a una estrella del Real Betis de España

–Jordi Alba fue presentado por el Inter Miami y se reencontró con Lionel Messi y Sergio Busquets