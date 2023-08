Héctor Herrera muestra su amor por el Pachuca y asegura que no festejará ningún gol en su contra en Leagues Cup

El futbolista mexicano y estrella del Dynamo Houston, Héctor Herrera, mostró el gran cariño que le tiene a los Tuzos del Pachuca de la Liga MX y aseguró que no celebrará ningún gol que le llegue a marcar al equipo durante los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, competencia que reúne a los equipos de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el jugador mexicano durante una entrevista ofrecida al periodista Luis Alberto Martínez de TUDN, donde agregó que se considera todo un profesional y que ese tipo de actividades no deben realizarse para demostrar el respeto que se tiene al rival.

“Lo dije, soy un profesional y quiero ganar, si meto gol no voy a festejar por el respeto, pero dentro de la cancha quiero ganar”, agregó Herrera.

Asimismo, el experimentado mediocampista recordó todo lo que vivió en el momento de su debut con los Tuzos del Pachuca hace más de 10 años y detalló que representa una gran emoción poder enfrentarse al equipo que se convirtió en uno de los más importantes de su carrera.

“Jugamos un partido entre la Segunda con la Sub-20, Sub-17 y la Primera, teníamos muy buen equipo era el equipo de Pachuca que siempre ganábamos y ascendíamos, le competimos al primer equipo y ahí fue donde Efraín me preguntó cosas, me vio, me llevó a la pretemporada, donde todos hacían futbol y yo me quedaba fuera siempre, no creí que me fuera a quedar”, resaltó.

“Hasta que dio la lista del primer equipo, después me bajaron a Segunda, no sabía qué pasaría. Un día antes de empezar la temporada, los jueves casi siempre entrenábamos en el estadio, el profe habló con nosotros y me preguntó si quería jugar, le dije que sí, me dijo, ‘prepárate que el sábado vas a jugar’, yo todo nervioso, en la noche no podía dormir, jugamos contra Santos”, agregó.

Para finalizar, el mediocampista azteca destacó lo mucho que ama al club de la Liga MX y sostuvo que su mayor sueño es que su hijo pueda formar parte de esas institución, tal y como lo vivió él .

“Desde que llegué la verdad siempre me trataron muy bien. Ellos me pagaron el hospital cuando nació mi hijo, en lo personal siempre nos trataron bien. Ellos más allá de que tienen una buena formación de jugadores, tienen la filosofía de crear buenos seres humanos, por eso le agradezco tanto y le tengo tanto cariño, de chiquito era de otro equipo y al final terminé enamorando. Sí, me gustaría que hiciera su formación ahí (su hijo), porqué sé que le va a ayudar a crecer como persona, los valores que nosotros le inculcamos los va a tener ahí y para mí es una de los mejores formadores de jugadores en el fútbol mexicano”, concluyó.

