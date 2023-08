“Canelo Álvarez no me interesa”, el campeón indiscutido Terence Crawford descartó una posible pelea con el mexicano

El pasado sábado en Las Vegas el estadounidense Terence Crawford venció por nocaut a Errol Spence para hacerse con la etiqueta de indiscutible en la categoría welter. Además pasó a la historia al convertirse en el primer boxeador que logra ser indiscutido en dos pesos diferentes.

Desde esta hazaña empezaron a circular algunas suposiciones en las que afirmaban que Crawford podría ir ahora a retar al mexicano Canelo Álvarez, quien es de los mejores boxeadores de la actualidad.

Sin embargo el mismo Crawford se encargó de disipar esos rumores y dejar las cosas claras, afirmando que no le interesa una pelea con Canelo.

“Como lo he dicho antes lo digo hoy. Canelo está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando. Pero realmente, Canelo no me interesa por el factor del tamaño“, afirmó el boxeador en una entrevista para TMZ.

Terence Crawford /Getty Images

Además Crawford dejó claro que el próximo desafío que espera en su carrera está muy alejado de ser Canelo, y a pesar de que el público le gustaría ver a los dos enfrentados en el ring, el boxeador de 35 años reitera una y otra vez que no tiene ese interés.

“Canelo peleando en su peso no representa el tipo correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esa pregunta muchas veces antes y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”, cerró al campeón welter.

Actualmente Canelo es el campeón indiscutido en peso supermediano y Crawford acaba de obtener la misma hazaña en el peso welter. Entre una categoría y otra hay 21 libras de diferencia, es esta diferencia la que aleja una posible pelea entre ambos pugilistas.

De hecho para la próxima pelea de Canelo, su rival Jermell Charlo tendrá que subir 14 libras su peso para enfrentarse al mexicano en una pelea catalogada como “indiscutible vs. indiscutible”, la cual tendrá ligar el próximo 30 de septiembre en Las Vegas.

