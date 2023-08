Luego de retirarse por dos años para cuidar su salud mental, la gimnasta Simone Biles volverá a competir oficialmente

Luego de retirarse de dos finales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta estadounidense Simone Biles no volvió a competir para centrarse en cuidar su salud mental. Pero este sábado en el US Classic de Chicago, volverá a competir en cuatro disciplinas.

La gimnasta más ganadora de Estados Unidos participará en los cuatro ejercicios de la modalidad, salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo. Para así reaparecer en una competencia oficial dos años después.

Simone Biles /Getty Images

Biles ha ganado 7 medallas olímpicas en su carrera, 5 de ellas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y dos en Tokio 2020. En estos últimos juegos la atleta de 26 años fue el foco de atención al retirarse en plena competencia por “no estar preparada mentalmente para continuar“.

La salud mental de Biles

En 2021 durante la final de gimnasia femenina por equipo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Biles había realizado una participación con calificación de 13,766, la más baja para la atleta en unos JJOO, al terminar simplemente se retiró de la arena.

“Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir”, fue la explicación que dio la joven gimnasta ese día. “Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”, analizó Biles, quien después de esa participación en Tokio no volvió a competir oficialmente.

Biles nació en Ohio y fue criada por sus abuelos, pues sus padres eran adictos a las drogas, inició sus pasos en la gimnasia con apenas 6 años y en 2018 confesó que fue abusada sexualmente el exmédico de la selección de gimnasia de EE.UU. estas situaciones de su infancia y adolescencia, sumadas a la gran exigencia a la que estaba sometida por ser una de las mejores atletas de su país, terminaron por afectarle mentalmente en su carrera al punto de retirarse.

