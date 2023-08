Raúl Jiménez recibió mejores ofertas económicas pero el mexicano quería seguir “en el máximo nivel” que ofrece la Premier League

El mexicano Raúl Jiménez hizo una jugada inteligente para quedarse en lo que es considerado el mejor fútbol del mundo. Según declaró en una entrevista al medio Claro Sports, el delantero azteca admitió que rechazó varias ofertas con mejor beneficio económico pero con un bajo nivel futbolístico.

“Sí hubo ofertas de otros lugares, mucho mejores económicamente, pero yo en mi cabeza tengo en mente de seguir en el máximo nivel, que tengo con qué para seguir compitiendo en la mejor liga del mundo”, declaró Jiménez al medio mexicano.

El delantero que acaba de incorporarse al Fulham señaló que al jugador mexicano en Europa no le gusta no ser tomado en cuenta, “pero hay que aprender a saber que no ganamos nada enojándonos o no entrenar bien, porque así le das más razón al entrenador para no ponerte, hay que ser fuertes mentalmente”.

“Estamos en Londres adaptándonos al nuevo equipo, nos tocó pasar unos días allá en Estados Unidos con ellos y ahora que regresamos, llevamos desde el martes entrenando, emocionado, contento con este nuevo reto. De la operación ya estoy, se hizo en buen momento”, agregó el mexicano.

Luego de una temporada donde apenas sumó 842 minutos en 15 juegos en la liga inglesa y tres de Copa de la Liga con el Wolverhampton, marcando solo tres goles, la afición del Fulham recibió a Jiménez con brazos abiertos y hasta ya tiene un nuevo apodo.

En una publicación del Fulham en redes sociales, los usuarios empezaron a nombrar al artillero azteca como “Silver Wolf” o “White Wolf”, lo que se traduce como el “Lobo Plateado” o el “Lobo Blanco”, en referencia a los colores del club.

Raúl Jiménez ya debutó con el Fulham, ingresando de cambio en el segundo tiempo en el choque de pretemporada ante Chelsea. El primer partido del Fulham en la temporada 2023-2024 de la Premier League será el próximo 12 de agosto ante el Everton.

