Carlos Hermosillo lanza dardo contra la directiva de Cruz Azul por los malos resultados: “Hace falta un goleador”

La Máquina de Cruz Azul sigue sin levantar cabeza para esta temporada del balompié mundial luego de ser eliminada de la fase de grupos de la Leagues Cup y por encontrarse en la última posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; este hecho ha generado que se ponga en duda la continuidad del entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y del análisis de la directiva para manejar la plantilla.

La más reciente declaración sobre este mal momento que atraviesa el equipo la realizó justamente el histórico jugador del cuadro cementero, Carlos Hermosillo, quien exigió a la directiva que tome acciones ante el mal momento que atraviesan en el campeonato azteca.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter compartió un fuerte mensaje en el que resaltaba la importante de traer un verdadero delantero que se encargue de marcar muchos goles con el equipo para generar un cambio dentro de la institución y así empezar a registrar victorias para poder salir de la última posición de la tabla de clasificación de la Liga MX.

“¿Saben cuántos campeones de goleo ha tenido Cruz Azul en el último medio siglo? ¡Sólo cinco! Cabecita Rodríguez, Tito Villa, Loco Abreu, Horacio López Salgado y un servidor. ¡Hace falta un goleador en uno de los equipos más importantes del país!”, explicó Hermosillo en su cuenta de Twitter.

Además de estas declaraciones, el histórico jugador de la Máquina de Cruz Azul compartió un video en el que analizó la derrota que sufrió el equipo en la tanda de penales ante el Charlotte FC, donde el equipo mantuvo un buen esquema de juego, pero que terminaron perdiendo ante la falta de goles en el tiempo reglamentario.

“Cruz Azul tuvo las más claras, pero sigue batallando con algo que se llama contundencia. Ni Cambindo, ni Rotondi, ni Totti, ni Retototi pueden llegar a lograr lo que necesita Cruz Azul. Los partidos se ganan con goles, señores, lo decía el ‘Tuca’ Ferretti”, destacó Hermosillo.

“No se ganan jugando bien, sino se ganan con goles. Lamentablemente Cruz Azul no lo tiene y ya va a tener que buscarlo, porque tiene tres partidos en la Leagues Cup, quedó eliminada, tres en la Liga MX y no ha ganado. Cruz Azul ha jugado bien, ha tenido buenos momentos en el fútbol, pero lamentablemente no la meten”, concluyó.

