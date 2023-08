Frederik Oldenburg volverá a conducir ‘Exatlón Estados Unidos’, ¿saldrá de ‘Hoy Día’?

El conductor de televisión Frederik Oldenburg recientemente dio un anuncio que mantiene muy contenta a su fanaticada, y es que volverá a ser el presentador de un espacio donde ponen a prueba las habilidades de los concursantes, ya sea individual o en equipo. Por ello, es que le emociona la idea de dar a conocer que ‘Exatlón Estados Unidos‘ volverá a la pantalla de Telemundo.

“Vamos por más en @telemundo para ustedes toda la programación!!! Concentración, entrega, alma y corazón, esto es Exatlón!!! @exatlonestadosunidos. Regresamos prontoooooo“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“¿Puedes contarnos más tu currículum?, No quedó muy claro la vez pasada con el peruano que, con toda la mala onda que hay en tu corazón, quisiste humillar”, “Estaba a punto de darme algo mal, por suerte salió Frede y ahora estoy más tranquila vuelve Exatlón bravo”, “Yo quiero que regrese Exatlón nos distrae mucho ya regresen porfa”, “Ya era justo no puedo vivir son Exatlón yes“, “¿Cuándo será Exatlón?”, “Ya extrañamos Exatlón y a ti como presentador lo haces espectacular, pero igual me encantas en hoy día”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

¿Frederik Oldenburg dejará ‘Hoy Día’?

Hasta el momento el equipo de producción del matutino de Telemundo no se ha pronunciado ante la noticia que mantiene alegres a la audiencia del canal que disfrutan este tipo de reality show donde la fuerza y la destreza los puede convertir en ganadores de una gran suma de dinero.

Sin embargo, se presume su salida de ‘Hoy Día’, debido a que en la temporada anterior él estuvo de lleno en ‘Exatlón Estados Unidos’ y luego de finalizar la temporada fue que estuvo compartiendo con el resto de los conductores que se mantienen hasta la fecha.

A su vez, la periodista Mandy Fridmann hace aproximadamente un mes llegó a mencionar que las grabaciones del programa serán realizadas en República Dominicana, hecho que lo llevaría a tomar sus maletas para viajar a otro país a trabajar.

