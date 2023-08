Siguen juntos y gozándola: Stephanie Salas y Humberto Zurita viven plenamente su amor

Ajenos a los recientes rumores de una separación, Stephanie Salas y Humberto Zurita aseguran que están más enamorados que nunca y que disfrutan todo lo que han vivido en el tiempo que llevan juntos.

En entrevista para la edición argentina de la revista Hola, la pareja recordó cómo inició su relación amorosa años después del lamentable fallecimiento de Christian Bach, y con el corazón en la mano destacaron lo que admira el uno del otro.

Humberto Zurita y Stephanie Salas aparecieron juntos por primera vez para confirmar su relación durante la conferencia de prensa de la gira de la obra “Papito Querido”. / Foto de Mezcalent Crédito: Mezcalent

“Volver a enamorarse en esta etapa de la vida es maravilloso. Él es un gran hombre, no solo como padre, sino también como profesional”, dijo Stephanie. Por su parte, Humberto señaló “Me llamó, hablamos muchas veces por teléfono. Yo estaba bastante aislado y ella me dijo que deberíamos de reencontrarnos. Mi sorpresa fue que me encontré con una mujer maravillosa”.

Asimismo, los actores aseguraron que una de sus mayores bendiciones es el contar con el apoyo incondicional de sus respectivos hijos, quienes están muy entusiasmados por ver tan contentos y enamorados a sus famosos padres.

…Por respeto a Christian Bach

En 2022 Humberto Zurita dijo estar muy contento y enamorado de Stephanie Salas; sin embargo, el actor explicaba que prefería no hablar de esta nueva oportunidad que se estaba dando en el amor por respeto a su fallecida esposa, Christian Bach. “¡Estoy enamorado!, y hasta ahí te la voy a dejar…”.

“Es como un respeto todavía a mi mujer (Christian Bach). Han pasado muchos años, tres, pero ella está aquí en mi corazón y eso no quiere decir que mi corazón todavía no tenga un espacio para el amor, porque la vida sin amor no tiene sentido”.

